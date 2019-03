Unas 50 'criadas' revientan el cuento en Zaragoza para tumbar el patriarcado

Alrededor de 50 mujeres disfrazadas con una capa roja y un sombrero blanco al estilo de "El cuento de la criada", de Margaret Atwood, se han concentrado este viernes 8 de marzo en Zaragoza para "reventar el cuento" y derribar el patriarcado.

Al grito de "¡Reventamos el cuento!", las mujeres, con la cabeza agachada y formando el símbolo feminista, han ido quitándose una a una la capa roja y el sombrero mientras la portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que convocaba el acto, Paloma Lafuente, leía mensajes para "empoderar a la mujer".

Así, las consignas de "precariedad laboral", "feminización de la pobreza" o "androcentrismo" han sido sustituidas por otras como "si no querían que formáramos un ejercito, que no nos hubieran puesto uniformes"; "no desmontaremos la casa del amo con las herramientas del amo" o "una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera".

"Nos están matando y no nos vamos a rendir", ha subrayado a Efe una de las mujeres presentes en el acto, Adriana Tejel, quien ha participado porque considera que el machismo es un problema "transversal" contra el que hay que luchar.

Tras recorrer la plaza del Pilar y "reventar el cuento", la escritora María Bastarós, autora de "Historia de España contada a las niñas", ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que ha subrayado que las mujeres y el feminismo son "imprescindibles" para el cambio "radical" e "integral" de la sociedad, y ha reivindicado la necesidad de una huelga feminista para denunciar la falta de todas las mujeres asesinadas "por el hecho de serlo".

Una pancarta con el lema "El feminismo nos hace libres" presidía el acto al que, además de las mujeres ataviadas de criadas, han acudido alrededor de un centenar de personas para apoyar la concentración.

La también portavoz de la Coordinadora Ruth Pina ha señalado a Efe que el 8 de marzo es un día para que las mujeres cojan el "papel protagonista" que, asegura, la sociedad les niega muchas veces, y así evitar que la distopía de "El cuento de la criada", en el que la mujer adquiere el papel de sumisa, se convierta en realidad.

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha llamado a participar también en la manifestación de esta tarde a las 19.00 horas, que saldrá de la Gran Vía, y en el resto de actos convocados por la Asamblea 8M