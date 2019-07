«Ahora nos pedirán más la canción»

La Guardia Civil identificó a los miembros de la agrupación Adebán el pasado domingo en Canfranc por interpretar unas coplas críticas con la monarquía. El cantautor Jesús Escartín, portavoz de la banda, achaca esta situación a las consecuencias de la ley mordaza y al recorte de libertades que se ha producido en los últimos años.

–¿Va a retirar la canción ‘Arriba, abajo’ de su repertorio?

–No, claro que no. Además después de esto va a suceder justo lo contrario. Como nos la van a pedir en todos los sitios la vamos a cantar todavía más.

–¿La interpretación de la pieza les había dado algún problema desde los setenta?

–Esta canción en concreto no nos había dado problemas nunca. Y eso que la hemos cantado en todo tipo de escenario, con más y con menos gente. Hasta debajo del cuartel de la Guardia Civil en algún pueblo. No hemos tenido nunca ningún problema.

–¿Saben ya si se acabará tramitando alguna sanción tras el apercibimiento del otro día en Canfranc?

–Si pensamos con lógica esto debería quedar en nada. Lo que están consiguiendo es hacernos más publicidad. Además toda la gente se ha solidarizado con nosotros. No sé si han metido la pata y ahora se están arrepintiendo de lo sucedido. Pero si la cosa sigue para adelante tendremos que afrontar lo que surja.

–¿A qué achaca lo que les ha sucedido?

–No sabemos si ha sido una salida de tono del sargento que estaba en Canfranc o si alguien le forzó a actuar. A veces existe gente que no está dispuesta a escuchar según que cosas. A nosotros el sargento nos dijo que la canción atentaba contra la democracia. Cuando le preguntamos las razones, nos dijo que era contra la monarquía y que no pintaba nada en un acto por el Canfranc, una causa de la que él también estaba a favor, según nos dijo. De ahí pasó a un terreno parternalista para decirnos qué era oportuno cantar y qué no lo era.

–¿Temen que este tipo de represión amparada por la ley mordaza logre silenciar algunos mensajes críticos con las instituciones?

–Es posible que suceda. Si no tuviera repercusión no les costaría nada quitar la ley mordaza. Buscan amedrentar a la gente, pues no todo el mundo está dispuesto a pagar una multa. No todo el mundo está dispuesto a pasar por comisaría a que le pongan un sello negro en el expediente. Hay gente a la que estas cosas le dan reparo. Eso supone que ante una amenaza se autocensuran y se reprimen. Claro que sí. Pero tenemos que luchar para que el PSOE cumpla su promesa de revocarla, igual que con la reforma laboral.

–¿Se esperaban las muestras de apoyo que se han sucedido?

–Está teniendo una gran repercusión en todos los medios de comunicación. Además hemos recibido la solidaridad de numerosos partidos y agrupaciones. No nos lo podíamos ni imaginar, sobre todo porque no nos han metido en la cárcel todavía. Nos han dicho que si pasa algo todos estarán ahí.

–¿Esta situación les recuerda a épocas pasadas de su trayectoria?

–Las veces que tuvimos problemas nunca fue por canciones concretas. Siempre fue, en épocas en las que la democracia aún no estaba asentada, por participar en actos sin permisos. Era la primera época de la Transición. En Denia, una vez, la Guardia Civil desalojó una actuación con pelotas de goma. Y en Zaragoza la Policía nos suspendió varios actos de manera más civilizada. Pero estaba claro que en aquellos años la libertad de expresión no estaba muy clara. Lo alucinante es que sucede ahora.

–¿Cómo nació el tema?

–Es una jota castellana que de forma tradicional ha tenido una letra erótico-festiva. Un amigo nuestro, Luis Ródeno, le empezó a poner letras antimonárquicas. En aquellos años acabó dos noches en el calabozo y nosotros nos libramos. Entonces Juan Carlos estaba recién heredado del franquismo. Con el tiempo se han sucedido los episodios de la abdicación, lo de Urdangarín, o los papeles de Panamá. Nosotros la hemos ido actualizando.

–¿Y van a incluir en ‘Arriba, abajo nuevas’ estrofas narrando su experiencia?

–Es posible [ríe]. Por el momento estoy pensando seriamente en hacerle una letra al sargento de Canfranc. Tendría que ser algo más irónico que otra cosa. Ya veremos. La letra de Arriba, abajo se va actualizando siempre que pasan cosas que van contra la monarquía. Ahora quizá le podamos meter una coletilla explicando lo que ha pasado.

–¿Tienen previsto volver a actuar en Canfranc?

–Nosotros ahora estamos esperando a que nos llamen el día que arreglen la vía y podamos ver que los trenes pasan de nuevo a Francia. Nos gustaría tocar ese día de la reapertura.