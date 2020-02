El ayuntamiento estudia asfaltar Predicadores con un falso adoquinado

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como siempre los políticos , mucho prometer y nada que hacer. Los ciudadanos somos engañados sistemáticamente por ellos , a sabiendas que no hacen lo que prometen ,ya que prometer es gratis. La Avda Navarra, es una más de las calles de las vergüenza, entrada de Zaragoza por AVE y carretera, parece más a una calle de polígono industrial que una avenida, pero como digo es una más. Zaragoza y sus políticos no miman la imagen de la ciudad y solo hay que darse una vuelta por España y sus regiones hay ciudades más grandes y más pequeñas , más limpias y ordenadas que esta en la que vivimos .Pero ellos no son los culpables , SOMOS NOSOTROS POR AGUANTARLOS