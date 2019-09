El ayuntamiento incluirá la Casa Abierta en la reforma del albergue

El Gobierno de Zaragoza recuperará el proyecto de reforma del albergue municipal impulsado por Zaragoza en Común (ZeC) en la anterior legislatura. Además de dotarlo con una partida suficiente para iniciar los trabajos (2,9 millones), incluirá también la Casa Abierta y la adecuación de las habitaciones.

El concejal de Acción Social y Familia, Ángel Loren, explicó que los presupuestos del 2020 incorporará una partida para el albegue con el propósito de sacar a licitación las obras en el 2020 y ejecutar un proyecto que se redactó hace tres años pero que ha carecido de dotación presupuestaria para convertirse en realidad. En teoría, los trabajos, con una duración de 16 meses, iban a comenzar este año, pero la aparición de restos romanos durante las catas cambió drásticamente los planes.

El proyecto, aprobado en julio del 2018 por el Gobierno de la ciudad, contempla la ampliación de las instalaciones con un nuevo edificio, el antiguo cuartel de San Agustín, para posteriormente reformar el actual, rehabilitándolo y creando núcleos de comunicación entre ambos bloques.

El conservador no tiene intención de modificarlo, aunque sí quiere completarlo con una «adecuación integral» de la Casa Abierta, un servicio destinado a aquellas personas sin hogar que rechazan seguir las normas y el protocolo que exige el albergue. Con plaza para 15 usuarios, Loren explicó que a día de hoy no cumple con unos mínimos de «higienización» por lo que quiere impulsar una reforma «urgente» que pasa por renovar todo su equipamiento y mobiliario, la zona de aseos y camas (comunes) y pintar el espacio para darle un aire más renovado y limpio.

NOVEDADES / Esta propuesta no altera el proyecto inicial y no será necesario sacar a licitación los trabajos porque se encargarán las brigadas muncipales. El concejal explicó que van a respetarlo porque, además de que lo comparten, rehacerlo no tendría sentido porque dilataría en el tiempo los trabajos y correría el riesgo de que fuera recurrido. Sin embargo, sí que tiene previsto ampliarlo para que también incluya la renovación de las habitaciones.

El objetivo de dotar a las instalaciones de un edificio no es otro que ampliar sus servicios y mejorar los accesos y la recepción de las personas usuarias.

Para ello, primero se rehabilitará el antiguo cuartel de San Agustín, que albergará los servicios sociales de la Magdalena. Con la idea de mejorar las relaciones sociales entre las personas sin hogar, se crearán salas de uso comunitario en las que se quieren impartir talleres de diferentes temáticas y organizar actividades.

Para acceder al albergue, construido en los años 80, el programa contempla habilitar tres entradas desde la calle Alonso V, los patios interiores y la calle Asalto y se mejorará su accesibilidad con la instalación de un ascensor.

El concejal de Acción Social manifestó su «sorpresa» por las «escasas» actuaciones que se han impulsado en el edificio en los últimos años. «ZeC habló mucho del albergue pero no hizo nada», aseguró. Según Loren, solo se han realizado trabajos de pintado de las zonas comunes y habitaciones.