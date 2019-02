Cabify no descarta implantarse en Zaragoza en un debate con los taxistas

Los taxistas de Zaragoza y Cabify han debatido este martes en la Cámara de Comercio sobre la nueva movilidad urbana, en un debate en el que la plataforma de VTC ha apuntado que ve posible implantarse en Zaragoza a corto plazo, mientras que la Asociación de taxis ha apostado por una regulación clara.

La necesidad de definir las fronteras legales entre taxis y VTC ha sido la conclusión a la que se ha llegado tras estel debate sobre transporte urbano, en un encuentro organizado por la Cámara y en el que ha colaborado la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Cámara.

Mariano Silveyra, presidente de Cabify Europa, Mariano Morón, presidente de la Asociación de taxis de Zaragoza, y Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, han sido los participantes en este debate, informa la Institución cameral en una nota de prensa.

Silveyra ha presentado a Cabify como una plataforma tecnológica de movilidad cuyo objetivo es mejorar el tráfico en las ciudades y hacerlo más sostenible que tiene como objetivo, a corto plazo, implantarse en Zaragoza.

"De momento, por las pocas licencias disponibles, la opción sería abrir nuestra plataforma al sector del taxi", ha explicado Silveyra.

Por su parte, Morón ha señalado que en los últimos años los taxistas se han adaptado a las nuevas formas de movilidad de la ciudad y conviven con tranvía, patines, bicicletas, etc., "pero todo debidamente regulado".

El presidente de los taxistas zaragozanos ha insistido en la falta de regulación actual en el sector de los nuevos VTC, ya que considera que no se le exige cumplir tantos requisitos como al taxi.

"Tenemos regulados los descansos y los precios y se nos exige pasar un examen y no tener antecedentes penales. A ellos no se les pide nada", ha asegurado.

En cuanto a las ventajas que ofrecen los VTC, sobre todo para el público de las generaciones más jóvenes, Morón ha señalado que el taxi está en continua evolución y el sector está "innovando y tenemos aplicaciones que cada vez tienen un éxito mayor" a la vez que ha afirmado que están trabajando para "poder ofrecer el precio de la carrera por anticipado".

Silveyra ha afirmado que podrían utilizarse las tasas que las plataformas pagan a los ayuntamientos para generar un fondo de movilidad con el que poder construir carriles bici, invertir en cargadores eléctricos, pagar prejubilaciones, etc.

No obstante, Silveyra y Morón no se han puesto de acuerdo en si los VTC cumplían o no obligaciones como la contratación previa, pero ambos han llegado a la conclusión de la necesidad de una regulación más clara.

"Si cada vez hay más demanda de servicios de movilidad, ¿por qué vamos a restringir? Lo que hay que hacer es flexibilizar la situación y que el ciudadano tenga más opciones para desplazarse sin el vehículo particular", ha propuesto Silveyra.

"El choque está en los límites de los servicios que presta cada uno. Eso es lo que debería quedar claro", ha concluido el economista Marcos Sanso.