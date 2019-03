La campaña de Azcón en los buses de Zaragoza «vulnera» la ley electoral

No es un déjà vú, ni tampoco una obsesión. La precampaña electoral es así, que día tras día acaba adquiriendo un protagonismo especial por un motivo diferente. Ayer el actor principal fue el candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, y su famosa campaña electoral en los autobuses urbanos. Tras la denuncia presentada por el PSOE, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha concluido que «vulnera» la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y lo hace, según detalla, porque aparece la expresión de «Jorge Azcón alcalde», lo que se interpreta como una forma de pedir el voto fuera del periodo electoral. El PP ha recurrido la decisión ante la Junta Electoral Central por lo que, hasta que se pronuncie, no tiene la obligación de retirar los anuncios.

La alcaldable por el PSOE, Pilar Alegría, decidió poner en conocimiento de la junta la campaña publicitaria del conservador, que no ha pasado desapercibida. Según la socialista, «aún no ha comenzado la campaña de las elecciones municipales y que el PP y el señor Azcón empiezan a saltarse las reglas del juego».

La junta provincial considera que con el mensaje que aparece en los vinilos de «Jorge Azcón alcalde» en cinco líneas diferentes (tres buses en cada una) se está llamando «implícitamente el voto para un determinado candidato, lo que vulnera claramente» la ley. Recuerda en su escrito que «no cabe la contratación de autobuses para su utilización como medio de difusión de propaganda electoral antes del comienzo del periodo estricto de campaña electoral». Por ello, la junta acuerda requerir al PP que «cese» la campaña de forma inmediata.

A LA ESPERA / El PP decidió recurrir la resolución ante la Junta Electoral Central para evitar tener que hacerlo. Según explicaron, y atendiendo a la normativa, hasta que no haya una resolución definitiva no tiene la obligación de retirar los vinilos de los buses. El popular se ampara en el punto tercero que contempla de una instrucción de la propia Junta Central en el que se indica que «la prohibición establecida en el artículo 53 de la LOREG de realización de publicidad o propaganda electoral (...), desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, debe entenderse aplicable solo al proceso electoral concreto al que se refiera dicha propaganda electoral». Prosigue que, «los actos de esta naturaleza que las formaciones políticas realicen respecto de candidaturas locales, autonómicas y europeas antes de la convocatoria de estas elecciones no estarán sujetos a esta prohibición» aunque sea en periodo de elecciones generales.

Pero no solo el PSOE denuncia, porque el PP también lo ha hecho. En su caso denunció ante la junta la asistencia de Pedro Santisteve a la inauguración de un espacio gastronómico en un mercado de barrio y, en concreto, por anunciar que abrirá otros nuevos, algo que no era nuevo.