Ciudadanos y el PP empiezan hoy a negociar la DGA y las alcaldías

Ciudadanos y el Partido Popular comenzarán hoy mismo a negociar los posibles pactos de gobernabilidad para la DGA y las alcaldías de los principales ayuntamientos de Aragón, en Zaragoza. Así lo confirmaron fuentes de ambas formaciones, que cuentan con el aval de sus direcciones estatales, tras haberse celebrado la Ejecutiva de los naranjas y un encuentro de presidentes provinciales entre los populares. De hecho, el vicesecretario de organización de los populares, Javier Maroto, y el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo, asistirán también al encuentro de las comisiones negociadoras de ambos partidos, que se celebrará esta tarde en el hotel Vincci Zaragoza Centro.

Las consignas del partido de Albert Rivera, en la línea de no negociar directamente con Vox pero sí dar cierta preferencia al PP, van «en la línea de lo que veníamos manteniendo en Aragón», expuso el candidato de Cs a la presidencia de Aragón, Daniel Pérez Calvo. De ahí que, a priori, no haya ningún cambio estratégico de cara a las conversaciones que se iniciarán hoy de forma seria, tras los contactos preliminares. Susana Gaspar, la diputada autonómica presente en la Ejecutiva nacional, afirmó, en igual sentido, que no hubo consignas específicas para las autonomías.

Pérez Calvo aseguró que se dará cuenta del avance de las negociaciones al PAR, que será la siguiente formación con la que se reunirán. Además del encuentro con los populares, Ciudadanos celebrará, también hoy, la primera reunión de su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón.

Los populares no quisieron ayer avanzar nada acerca de su estrategia de negociación, aunque las fuentes consultadas mostraron su optimismo ante un posible acuerdo con Cs y el PAR en el Gobierno de Aragón y con Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza. Javier Campoy, presidente de los populares zaragozanos, recibió ayer en Madrid las consignas que ha dado la dirección nacional para pactar en todos los territorios. El propio Campoy liderará la mesa negociadora por el PP en la comunidad autónoma

En el PSOE, mientras tanto, al menos oficialmente no mueven ficha en ninguna dirección. El secretario de organización autonómico e integrante de la comisión negociadora, Darío Villagrasa, se negó a valorar los resultados de la ejecutiva de Ciudadanos y confió en que a lo largo de esta semana se aceleren los movimientos.

Mientras los cuatro protagonistas principales –tres por votos y uno por posición central estratégica– se dividían entre la espera y la iniciativa, el resto de las formaciones políticas no tenían ayer ninguna novedad.

Por ahora las piezas están desplegadas y las estrategias anunciadas, pero si todo el mundo se mantuviese en su posición, difícilmente habría Gobierno: el PAR solo ve posible un ejecutivo de PSOE y Ciudadanos; estos optan en principio por el PP, PAR y con el necesario apoyo de Vox. Y la formación ultraderechista no quiere ni apoyar gobiernos en cuyas negociaciones no figure.