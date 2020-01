Cristina Seguí estudia "emprender acciones penales" contra la vicealcaldesa de Zaragoza

"No sé si sabe hacer su trabajo o no, pero he solicitado el espacio por los cauces reglamentarios. Estará congelada por la pérdida de votos de su partido aunque a sus compañeras las agredan y a las que mi libro defiende". Son palabras de Cristina Seguí, autora del libro 'Manual para defenderte de una feminazi' que se iba a presentar en el teatro Principal de Zaragoza el próximo martes y a la que se concedió permiso sin el conocimiento de quien gestiona el área de Cultura del ayuntamiento, la vicealcaldesa Sara Fernández. La concejala de Cs ni siquiera fue informada y se enteró cuando ayer arreciaron las críticas de los partidos de izquierdas en el consistorio. A ella le dirige sus críticas la autora, quien asegura que está estudiando con su abogado "emprender acciones penales" contra ella por "comparar la presentación con la gravedad de un acto una terrorista", en relación a la conferencia de una exgrapo en el Luis Buñuel el año pasado.

Seguí considera que Fernández le ha aplicado "una censura ideológica contra mi libertad de expresión" y que su decisión de retirar el acto de la publicidad que se hace de la programación del teatro Principal "ya es una declaración de intenciones" de lo que podía suceder. Que se cancele, una determinación que se produjo esta misma mañana, suspensión ordenada por la vicealcaldesa a cinco días de celebrarse. "Se constata lo que digo en mi libro, que se usa a la mujer como un vehículo amable de extorsión y coacción a mujeres y hombres que no pensamos como ellos", añadía esta mañana en declaraciones a este diario la autora, que en su día fue miembro de la Ejecutiva nacional de Vox pero ahora, asegura, no pertenecer "a ningún partido".

"Entiendo la presión que debe estar sufriendo el alcalde (Jorge Azcón)", apostillaba, mientras defiende que sus gestiones las hizo a través de Patronato de Artes Escénicas que dirige el gerente José María Turmo, del que piden el cese desde la izquierda municipal, contra la que también arremete Seguí. Contra ZeC y Podemos por, afirma, "declarar la alerta feminista como sinónimo de una alerta antifascista por parte de gente que se pone en la solapa el mismo pin que Otegui". Y contra el PSOE porque "pone ahora el grito en el cielo que no puso en su día por los actos de una exgrapo o de Pablo Hásel" en el Luis Buñuel.

La respuesta del ayuntamiento, por su parte, ha sido contundente: se cancela la presentación y se prohíbe que se autoricen actos de esta naturaleza. Según ha explicado la propia vicealcaldesa durante su visita a Fitur por celebrarse el día de Zaragoza en la feria de Ifema, en Madrid, tras analizar el expediente ha constatado que el gerente del patronato, José María Turmo, no había dado el visto bueno aún y la editorial no había pagado la tasa, por lo que ha dado la orden de que se les comunique que no pueden usar esta instalación.

Además, el consistorio revisara los protocolos para impedir que se pueda volver a publicitar una presentación no autorizada. Fernández ha reiterado su intención de no dar contenido político ni ideológico a ningún espacio municipal.