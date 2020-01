La discoteca Dubai permanecerá cerrada durante cinco meses

La polémica discoteca Dubai, en la calle Celanova del zaragozano barrio de Delicias, podría permanecer con la persiana cerrada otros cinco meses por incumplir la normativa. La gerencia de Urbanismo aprobó ayer una sanción de dos meses de suspensión de la licencia de apertura por saltarse las medidas de seguridad de evacuación e inició otro expediente por el mismo motivo que, en este caso, eleva a tres meses la penalización.

El Gobierno de Zaragoza ya aprobó antes de Navidad clausurar de forma temporal este afterhour adoptando una medida provisionalísima por ejercer la actividad con las puertas cerradas de forma reiterada, tipificado como una infracción grave.

Desde entonces no ha podido abrir al público y no lo va a hacer durante una temporada. Al menos, otros cinco meses más porque desde Urbanismo quieren que las penalizaciones sean acumulables, de manera que no podría abrir hasta el próximo verano.

La decisión se tomó mientras se resolvían varios expedientes que había sobre la mesa y que ayer se llevaron a la Gerencia de Urbanismo. Los dos por el mismo motivo, por ejercer su actividad con las persianas bajadas incumpliendo las medidas de seguridad y evacuación. En un caso se aprobó la suspensión de la licencia durante dos meses y en el otro iniciar el proceso sancionador de tres meses.

No es la primera vez que este afterhour se incluye en el orden del día de Urbanismo, porque ya acumula cuatro expedientes por el incumplimiento del horario, otros cuatro por exceder el aforo, dos por ruido, otros dos por no cumplir con las medidas de evacuación y uno por carecer de seguro.

Este polémico local, que abrió sus puertas en el 2017, trae de cabeza a los vecinos por los frecuentes altercados en sus inmediaciones y el ruido y suciedad que arrastra. En la Policía Local constan numerosas denuncias por incumplimiento de horarios, aforo o superación de los límites acústicos permitidos.

También la Policía Nacional avisa de los graves problemas de seguridad pública que genera en el vecindario y los problemas que convivencia que ha ocasionado.

Urbanismo vigilará que el Bingo Goya no se amplía

La Gerencia de Urbanismo en Zaragoza aprobó ayer la licencia de actividad del Bingo Goya con los votos a favor de PP, Cs y la abstención de Vox PSOE, Podemos y ZeC, después de pedir los partidos de izquierda la retirada del expediente.



Según explicaron desde Urbanismo, en la petición se solicita permiso para realizar unas obras, no para ampliar su negocio, como aseguran desde Podemos, por lo que no se podía aplicar la moratoria de seis meses para evitar la apertura de más casas de apuestas.

No obstante, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, advirtió de que estarán vigilantes y que en caso de que se cumplan los presagios de la formación morada, tomarán medidas. Según el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, pretenden reconvertir «un pequeño local donde había tragaperras y en un nuevo casino».