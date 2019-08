Maru Díaz: «El presupuesto tendrá que ser expansivo, por la ley de Ciencia»

–Ahora que ya se puede contar, ¿cuál fue el gran escollo en las negociaciones poselectorales desde el punto de vista de Podemos?

–Aunque aparentemente el mayor escollo era el veto que había impuesto a la entrada de Podemos en el Gobierno, para nosotros el problema era que no queríamos que hubiese solo un acuerdo bilateral, sino sentarnos en una mesa de negociación a cuatro, con el compromiso de todos. Se consiguió durante la última semana, un poco antes, con total discreción, y desde entonces las conversaciones avanzaron de forma mucho más fluida.

–Son el partido que va a tener presencia en más consejerías además de la suya, ¿ya está claro todo lo que van a asumir?

–Sí, vamos a dirigir el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), adscrito a Presidencia, y asumimos las direcciones generales de Medio Natural y Gestión Forestal y de Cambio Climático y Educación Ambiental, en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Además de la oficina de Cambio Climático, que se creará para concretar las medidas puestas en marcha en la estrategia, con personal específico.

–¿Ya se sabe quién ocupará estas direcciones?

–Todavía no está cerrado, habrá que esperar al próximo consejo de Gobierno del 29 de agosto.

–¿Piensa mucho en el hecho de ser la consejera más joven de la historia del Gobierno de Aragón? ¿Se lo han hecho notar de alguna manera?

–Bueno, en Podemos estamos rompiendo barreras. Lo de ser la más joven ya me ocurrió con la candidatura al Gobierno de Aragón o la portavocía en las Cortes, es la tónica de una nueva generación que estamos llegando a la política. En cuanto a lo de hacérmelo notar, al revés, estoy siendo muy bien recibida.

–¿Le ha cambiado mucho la vida, de momento?

–La responsabilidad sí que pesa, no solo por tener un área sino tanto personal a tu cargo. Pero apenas hemos tenido un día de aterrizaje, para tener la firma digital y la documentación, aunque ya tuve que firmar algo (ríe). Espero que esta semana, como no cojo vacaciones, pueda ir conociendo a parte del personal.

–Más allá de la confianza a la que aludía Javier Lambán, ¿han concretado cómo se van a poner de acuerdo los cuatro en asuntos en los que son totalmente opuestos, como en impuestos o grandes actuaciones en la montaña?

–Una de las cuestiones que más costó pactar, más allá del acuerdo de las 132 medidas, fue cómo se gestionarían los desacuerdos. En un Gobierno con cuatro fuerzas sería una utopía pensar que no los va a haber, y la derecha resentida no va a hacer otra cosa que poner palos en la rueda. Pero consensuamos una autonomía de las fuerzas en asuntos que no fueran vinculantes para el acuerdo de Gobierno, y en las que sí, adoptar una postura común, tanto en la comisión específica como entre los diputados.

–El PP ya ha pedido comparecencias de los consejeros para comprobar las disidencias en la comisión.

–Nunca les he visto una actitud en favor de ayudar a la gente, solo se mueven por el interés personal del partido.

–En cuanto al funcionamiento de las consejerías, ¿tendrán autonomía en las suyas?

–Hay un respeto absoluto a la autonomía plena de las consejerías. Eso sí, priorizando las líneas marcadas en el acuerdo de las 132 medidas.

–¿Y en las que hay más de un partido, como con sus direcciones generales?

–En Medio Ambiente, por ejemplo, la tenemos, por lo menos para desarrollar una Ley de Cambio Climático, eso nos lo han trasladado. Habrá buena interlocución con el consejero (Joaquín Olona).

–¿Recuperarán entonces su ley, que no salió adelante la pasada legislatura?

–Habrá un nuevo texto, consensuado por los grupos. La nuestra la verdad es que se presentó muy tarde.

–¿Ve sencillo desarrollar la ley de Ciencia aprobada en el contexto actual?

–Es un eje fundamental de la consejería, incluyendo cuestiones tan importantes como un calendario claro de convocatorias de ayudas y su resolución, porque no puede ser que los científicos pierdan más tiempo en burocracia que en investigar. Parece sencillo, pero será muy complejo de coordinar.

–La ley marcaba una financiación creciente para la investigación, ¿su consejería tendrá cada año más presupuesto?

–El presupuesto ha de ser obligatoriamente expansivo, porque la ley, con el acuerdo de todos los partidos, implica más dinero cada año. Así que creo que se entenderá. Además, en ciencia, con poquito dinero que se invierta se luce mucho, porque los investigadores lo multiplican.

–¿Ha hablado con la exconsejera Pilar Alegría para el relevo?

–Con Pilar poquito, la verdad, el relevo ha sido más con el secretario general técnico, que nos ha ido explicando en qué punto está cada uno de los departamentos y direcciones generales.

–¿Ya tienen pensado a su sustituto?

–Tendrá que esperar y ser debatido o ratificado en el Consejo Coordinador.

–¿Todos los nombramientos los someten a las bases?

–No, pero por lo menos sí a los órganos de dirección.

–El que ya está designado es el de Investigación e Innovación (Enrique Navarro), ¿sabe cuáles serán sus prioridades?

–Viene con muchas ideas, sobre todo para sacar Aragón fuera de España, tiene en mente muchos modelos de otros países que funcionan y se pueden imitar y atraer talento, en cuestiones como la agroalimentación y la logística, y algunas mucho más originales que voy a dejar que presente él cuando sea el momento adecuado.

–¿En Universidad, cuál es su principal proyecto?

–Pues también mejorar la financiación, y es el momento adecuado porque termina el contrato-programa. La mejora de la financiación se ha pedido miles de veces, para que el personal tenga estabilidad, y hay que estudiar cómo nos podemos acercar a ello. Nadie se imaginaría que en Sanidad trabajase gente a lo que no le pagase directamente la Administración, y en este ámbito hay gente que depende de lo que se ingrese por tasas, que precisamente no se pueden bajar por eso. Claro que para mejorar este asunto tiene que haber financiación estatal, y para eso a su vez tiene que haber Presupuestos Generales del Estado, que confiamos en que los habrá.

–¿Insistirán en evitar la duplicidad de las titulaciones con la universidad privada, habida cuenta de las sentencias judiciales que la avalan?

–Lo dejaremos estar, precisamente por las sentencias. Buscaremos otras estrategias para potenciar los campus mal llamados periféricos de la Universidad de Zaragoza y hacerlos mas sostenibles, evitar que pierdan atractivo, que era precisamente nuestro miedo cuando nos manifestábamos en contra de las duplicidades.

–¿A qué se dedicará exactamente la dirección general se Sociedad del Conocimiento?

–Abarca toda la parte de la Administración Electrónica, la digitalización y la conexión de todas las administraciones, es el gran reto del siglo XXI. También la extensión de internet de banda ancha a todo el ámbito rural, que es una de las 132 medidas contempladas en el acuerdo de gobernabilidad y que debería estar lista para el 2020.

–¿Esto es realmente posible, con los años que lleva prometido y sin ejecutarse?

–No se crea que es tan caro, Europa lo apoya y hay muchos fondos disponibles para ello. En Estonia se hizo y tiene una población y extensión similar a Aragón, no es tan complicado. Y es fundamental para combatir la despoblación y que en todos lados haya las mismas oportunidades para la creación de empleo y acceder a la Administración.

–También está bajo sus responsabilidad el Centro de Física del Cosmos de Aragón, ¿también podrá tener una financiación estable que evite su deterioro?

–Es algo para lo que quiero tener una reunión en persona. El Cefca necesita una repensada en su financiación, que España se lo tome en serio como el centro de investigación de referencia que es. Tiene muchos problemas y es una pena que, teniendo la posibilidad de hacer ciencia de primer nivel, haya que estar mendigando fondos simplemente para mantenimiento.

–Una vez que se ponga al día con todas su responsabilidad, ¿cómo se imagina la legislatura?

–Aparte de los palos en la rueda que nos va a poner la derecha, me imagino que va ser intensa, aunque en realidad ya venimos de otra que lo ha sido. Pero si conseguimos superar los problemas y nos ponemos de acuerdo entre los cuatro partidos, las medidas que se aprueben serán estables y continuadas en el tiempo, que es algo que da mucha tranquilidad, no solo a nosotros sino a la sociedad.

–¿Les molesta que el PAR tenga responsabilidades de tanto poder y control económico en el Gobierno?

–Tiene una parte, tampoco es que lo tenga todo. Tendremos que dejarnos hacer, dar un margen para que actúen como consideren, igual que ellos lo tendrán que hacer con nosotros. Y sobre todo tendremos que tener la necesaria confianza para hacérnoslo saber si algo nos chirría, para hablarlo entre todos.

–¿Renunciará a su acta de diputada?

–Aún no lo he hecho, pero es de sentido común, y además así lo marcan los estatutos del partido para evitar duplicidades. Lo lógico es que yo renuncie y me sustituiría el siguiente en la lista, Raúl Gay.