Una encuesta respalda que los patinetes puedan ir por las aceras

¿Esta es la democracia 2.0 que nos preparan estos señores, con el aplauso de todos los idiotas útiles (chalecos amarillos) que no juran sino por los referéndums y las consultas? 182 participantes en una ciudad de 700.000 van a determinar un modo de reparto del espacio urbano en el que los más frágiles salen perjudicados. Sólo por curiosidad, ¿podría hacer público el Excelentísimo ayuntamiento el perfil de los participantes? No, solamente por ver cuantas personas mayores, con discapacidad, niños pequeños, etc han participado. O cuantos de aquellos que, como yo, pensamos que las aceras deben estar reservadas para quienes se inventaron y no ponen en peligro a nadie: los peatones. ¿O habrá que hacer lo que hace todos los que obtienen resultados a sus rividicaciones hoy en día, verbigracia los taxistas, ponerse a masacrar patinetas y algún patinetero si se pone a tiro? Una pena.