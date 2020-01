Ha sido la novedad de este año y la gente lo ha agradecido. El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada, y el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, han visitado esta mañana el comedor de la parroquia del Carmen para asegurarse de que la celebración de San Valero ha llegado a otros rincones lejos de la plaza del Pilar. Hasta la sede de esta entidad se han llevado 325 raciones de roscón para que todos pudieran disfrutar de él. Allí, suelen comer todos los días unas 180 personas, por lo que ha habido postre para todos.



La del Carmen no ha sido la única entidad social a la que han llegado porciones del roscón de San Valero, ya que al Albergue de Zaragoza se han mandado 175 raciones; al Refugio 75; y a la asociación Bokatas otros 75.



Ramón Maneu, delegado parroquial del Carmen ha declarado que «siempre está bien que estas iniciativas lleguen a gente que normalmente no participa en actos sociales». Ha contado también que para los usuarios del comedor jornadas como la de hoy ayudan a «romper con la monotonía del día a día». «Hoy es fiesta para todos», ha añadido.



Por su parte, Lorén, ha querido destacar el trabajo de los voluntarios y ha recordado que «todos podemos estar en una situación de vulnerabilidad en un momento de nuestra vida». «Es trabajo de las instituciones tratar de que esas situaciones sean transitorias y no duren mucho en el tiempo», ha dicho también.



Los usuarios del comedor han tenido pues un día especial. «No debería comérmelo, pero que tenga el azúcar que quiera. Un día es un día», comentaba una mujer. Otras dos, que además de comer allí colaboran con la obra social de la parroquia, también han agradecido el gesto. «Aquí se come muy bien todos los días, y hoy encima tenemos postre extra», reía.



«Lo importante de este tipo de gestos no es solo el aspecto material del mismo, en este caso el roscón, si no los valores que hay detrás: la generosidad y el compartir. La gente aquí no viene solo a comer, si no a buscar compañía y a ser escuchados», ha concluido Antonio de la Vega, coordinador de la obra social del Carmen.