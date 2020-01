Evitan la cárcel por un fraude a la Seguridad Social con una empresa de Alcañiz gracias un retraso judicial de 10 años

Defraudaron a la Seguridad Social medio millón de euros con una empresa ficticia, pero un retraso judicial de diez años les ha valido para evitar una condena a prisión. Los once encausados, Mohamed K., Maamour B., Ahamed O. K., Ben A. J., Abdssamad S., Mustapha C., Mohamed A. M., Abdellatif C., Abdellah O., Ahmed B., y Zahir S., tendrán que abonar una multa de 1.080 euros, ya que se les sustituye la pena de un mes y quince días de cárcel impuesta por un delito de fraude con la aplicación de la atenuante de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

El tribunal provincial señala en su sentencia que Abdelkader K., con antecedentes penales computables, creó una empresa ficticia llamada KerzaziI Abdelkader con domicilio social en el término municipal de Alcañiz (Teruel), aparentemente dedicada a la construcción de edificios residenciales, con fecha de alta inicial el 1 de julio de 2007 y de última baja a efectos de cotización el 3 de septiembre de 2013. Acumuló una deuda con la Tesorería de la Seguridad Social de 515.826,54 euros, correspondiente a todo el periodo de alta, no habiendo ingresado en dicho periodo ninguna cuota al Régimen General de la Seguridad Social, pese a figurar hasta 49 trabajadores dados de alta en el periodo comprendido entre abril de 2009 a abril de 2013.

Por otra parte, según informe de la Agencia Tributaria, no consta que dicha empresa presentara declaración modelo 347, declaración Resumen Anual del IVA, ni declaración IRPF durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, y 2012. Tampoco consta información relativa a rentas o rendimientos imputables por IRPF al acusado Abdelkader K.

Con esta empresa simuló relaciones laborales inexistentes obtuvieran de forma fraudulenta prestaciones o subsidios por desempleo, una vez resuelta su baja en el Régimen General de la Seguridad Social. Del mismo modo el contrato de trabajo ficticio era utilizado por los acusados para obtener los permisos de residencia temporal y de trabajo y la correspondiente tarjeta sanitaria. El total de las prestaciones y subsidios concedidos indebidamente a los acusados ascendió a 85.302,46 euros.