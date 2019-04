Expertos youtubers previenen a 760 jóvenes de Aragón contra el odio en la red

Un total de 761 jóvenes de diez colegios aragoneses recibirán de primera mano información de ocho expertos "youtubers" para combatir el odio en las redes sociales dentro de la campaña nacional "Somos mas", que este jueves ha comenzado en Zaragoza su periplo por Aragón, y que llegará a 30.000 adolescentes en España.

La iniciativa busca hacer de internet y las redes sociales espacios libres de odio y prevenir contra el radicalismo y en su primer acto en la capital aragonesa, celebrado en el IES Pablo Gargallo, al que han asistido el presidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán, y la consejera de Educación, Mayte Pérez, han participado los "youtubers" Antón Lofer y Tekendo.

Destinada también a la búsqueda y sensibilización de los adolescentes de 14 a 18 años, "Somos más" cuenta con la participación de seis ministerios del Gobierno de España, Google, Red Aware (Alianza de mujeres contra el radicalismo y el extremismo), UGT y la fundación Jóvenes y Desarrollo.

Hoy se ha desarrollado un taller, en el que han participado más de 60 jóvenes del centro, con actividades, ruegos de rol y dinámicas de grupo conducidas por expertos y en las que han participado Tekendo y Antón Lofer en representación del grupo de ocho embajadores de esta iniciativa.

Ambos utilizan sus canales, que tienen 1,7 millones de seguidores y medio millón, respectivamente, para lanzar mensajes y valores positivos, de tolerancia e integración, según han señalado en declaraciones a los medios.

Así, Antón Lofer ha valorado esta iniciativa que les permite "hablar" directamente con estos jóvenes y "no detrás de la pantalla" para transmitirles estos valores y que los interioricen. "Creo que con la campaña Somos más lo estamos consiguiendo", ha dicho.

Techenko ha explicado que en el siglo XXI, muchas personas se esconden "detrás de un nick (contraseña), detrás de la pantalla" y se creen "inmunes" a la hora de criticar y meterse con los demás, por lo que es importante concienciar a los niños de que "realmente hay alguien detrás de la pantalla y de que quien recibe esos comentarios se siente dolido y dañado".

"No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti", ha relatado Techenko, quien ha recordado que "la unión hace la fuerza" y recomendado que, cuando alguien discrimina, se le intente dejar de lado y no hacerle tanto caso, y que el afectado trate de acercarse a "las personas que quiere, contarlo, abrirse con la familia y los amigos y quedarse con lo bueno".

Su canal de Youtube es de blogs y entretenimiento en general, dedicado a niños y jóvenes adolescentes y transmite "buenos valores", como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Y resalta su lema: "ser diferente te hace ser único", antes de explicar que sus compañeros de universidad se reían de él cuando empezó a subir los vídeos en la red porque siempre lleva gafas y calcetines de colores, pero con el apoyo de sus amigos de verdad, le ha ido "bien"

"Cada uno es diferente y hace que tengamos cada uno nuestra pequeña cosa buena. Conocer a gente de otras culturas nos enriquece por lo que, al final, la diferencia es buena", sentencia.

Antón Lofer, por su parte, se ha referido al acoso escolar como otro de los asuntos tratados en esta campaña y ha explicado que lo que él intenta en sus vídeos es "ridiculizar al villano", que quede siempre "por debajo del protagonista".

"Que no se hagan comentarios por prejuicios, por desconocimiento y que no se trate a las personas de forma diferente simplemente por ser distintas porque al final todos somos iguales, todos somos personas", ha concluido.

"Somos más", que llegó en su primera edición a 28.000 jóvenes en España, cuenta, además de los dos citados embajadores, con Aaron Escudero; Ande Asiul, Devermut, Koko DC, Ro en la red y Zahia EB.

Lambán ha resaltado la necesidad de utilizar "todas las herramientas" de que se disponga para educar a los jóvenes, incluido el uso de redes sociales donde todos los mensajes pueden llegar "sin filtros".

Y ha recordado las iniciativas impulsadas desde su Gobierno como las campañas anti-bullying, campaña contra los bulos o la guía sobre riesgos y amenazas en internet.

Además, Aragón cuenta desde esta legislatura con un plan integral contra el acoso escolar y un Observatorio de la Convivencia con más de 45 representantes de distintos sectores que trabajarán para mejorar el clima en las aulas aragonesas y reducir la conflictividad.

Según fuentes del Ejecutivo aragonés, se estima que en Educación Primaria hay un 2,7 % de casos de acoso escolar, y en Secundaria un 2 %, tasa que ha bajado respecto al 3,7 % de 2011.

Pese a este descenso en los casos de acoso, crecen los de 'ciberbullying', relacionados con el auge de las redes sociales que pasan del 4,5 % al 6 % en el caso de grabación de algún compañero, del 6,8 al 9,4 % sobre recepción de mensajes ofensivos y del 3,3 al 5,1 % en lo que se refiere a imágenes de otros.