La falta de informes retrasa el proyecto de presupuestos de ZeC una semana

El Gobierno de Zaragoza no ha aprobado finalmente hoy como estaba previsto el proyecto de presupuestos para 2019 por una cuestión de plazos con "San Valero de por medio", ya que no han llegado todavía algunos informes como el del interventor, pero lo hará "desde luego la semana que viene".

Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno municipal, Fernando Rivarés, quien no ha aclarado, no obstante, si llevará el proyecto al Pleno, ya que no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante por el rechazo del PSOE a negociar.

Rivarés ha dudado de la "utilidad práctica" de llevar un proyecto al Pleno que "el PSOE no quiere aprobar" y del que PP y Ciudadanos "no quieren saber nada".

Sobre si este retraso puede favorecer un acuerdo con los socialistas, ha negado que el problema sea que "falte tiempo para negociar", ya que el Gobierno envió el 3 de diciembre un borrador y CHA respondió "muy rápido" con sus propuestas, que serán incluidas en el proyecto que se apruebe la próxima semana.

Mientras tanto, el PSOE ha expresado sus "dudas" sobre si las cuentas son reales aunque en privado reconocen que es un proyecto "muy interesante", ha aseverado el también responsable municipal de Economía.

Unas dudas, con respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda acceder al endeudamiento externo que recoge el proyecto presupuestario, que hace "muchos días" están solventadas, según Rivarés.

Por tanto, ha insistido en que la "excusa" mantenida por el Grupo Socialista para no negociar "no es real", dado que la deuda relativa a la subvención municipal al billete del tranvía ascendería a poco más de 84 millones de euros, que en caso de computarse situarían la ratio de endeudamiento del Consistorio en un 101 por ciento, por debajo del límite, marcado en el 110.

Del mismo modo, se ha reafirmado en su voluntad de que Zaragoza tenga un presupuesto "progresista" pactado con PSOE y CHA y no "con las derechas y las extremas derechas".

Ha reiterado que un año sin presupuesto es "muy malo" para la ciudad, que "no hay más plazo" y que "solo queda el PSOE".

"Si se quiere, se puede", ha remachado Rivarés, quien ha apuntado también que "otra cosa" es que se primen las estrategias partidarias "de despacho" antes de "no dejar tirada a la ciudad".

Sin embargo, ha vuelto a manifestar que sigue pensando que Zaragoza tendrá presupuesto en 2019, ya que lo contrario no le cabe "en la cabeza".

Mientras tanto, el Grupo Socialista ha enviado sendas cartas al interventor municipal y al secretario general de Tesorería para que detallen a cuánto asciende el endeudamiento del Ayuntamiento, después de conocer el cálculo de la deuda por la subvención al billete del tranvía.