El Gobierno garantiza los pagos de la PAC aunque se retrase la reforma

El Gobierno central y el aragonés han transmitido este martes a los agricultores un mensaje de tranquilidad respecto al pago de las ayudas de la PAC, que seguirán su curso aunque la reforma se retrase.

Así lo han manifestado a los medios el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, antes de inaugurar la 14ª Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN) que se celebra en Zaragoza hasta el día 22.

Aunque Olona ha reconocido que el anuncio del retraso para aprobar la nueva PAC "no es una buena noticia", ha incidido en la importancia de que se lleve a cabo con el fin de que la política agraria sea "más eficaz y más justa".

No obstante, el consejero ha asegurado que el retraso no tiene consecuencias en términos presupuestarios y "no hay motivo de alarma ni preocupación en cuanto a la continuidad del presupuesto".

Para Olona, lo importante es que "la reforma se haga en profundidad", ha sentenciado.

Por su parte, Miranda también ha asegurado a ganaderos y agricultores que "los pagos no se van a interrumpir" independientemente de cuándo la reforma entre en vigor.

El secretario general de Agricultura ha recordado que este lunes se celebró la primera reunión para trabajar con las Comunidades autónomas en el Plan Estratégico para que, aunque se retrase la reforma, España tenga "los deberes hechos" y cuando entre en vigor poder "sacar provecho lo antes posible".

Miranda ha asegurado que los trabajos de esta Comisión "no se detienen" por el periodo electoral sino que continúan de forma paralela "como si no hubiera elecciones" y, de hecho, ha precisado que ya hay una "hoja de ruta" marcada para todo 2019.

El representante del Gobierno central calcula que la Comisión Europea acelerará el proceso de reforma a partir del próximo mes de otoño aunque cree que la aprobación se retrasará a 2022 o 2023, pero ha asegurado que este organismo "tiene todo dispuesto para que los pagos sigan los trámites sin interrupción".