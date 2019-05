La huelga de los profesores sigue adelante

La convocatoria de huelga en la enseñanza aragonesa sigue en pie. CGT, CCOO y STEA, que piden la reducción de las horas lectivas, han decidido mantener su propuesta de paro para este jueves una vez que la reunión de la sectorial celebrada este martes "no ha servido para nada".

El secretario general técnico del Departamento aragonés de Educación, Felipe Faci, ha instado este martes a los sindicatos CGT, STEA-i y CCOO a que desconvoquen la huelga docente del próximo jueves 23 de mayo para seguir negociando la reducción de las jornadas lectivas.

Faci ha anunciado que, si desconvocan los paros, Educación convocará "inmediatamente" una Mesa Sectorial para alcanzar un acuerdo pero, ha recordado, solo pueden negociar esta semana pues a partir del 26 de mayo el Gobierno queda en funciones, según declaraciones facilitadas por el Departamento tras la reunión mantenida con los sindicatos.

CGT, STEA-i y CCOO pararán el próximo jueves 23 para recuperar las 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias (Secundaria, FP y Régimen Especial) y las 23 horas en Infantil y Primaria, frente a las 20 y 25 que ocupan ahora respectivamente.

Educación ha reiterado a las organizaciones convocantes su propuesta de reducir las jornadas lectivas para profesores y maestros mayores de 55 con efectos en el curso 2019/2020 y para el resto del profesorado en un calendario de 3 años, oferta que los sindicatos rechazan.

El secretario general técnico ha remarcado que Educación y sindicatos comparten objetivos, pero no calendario, y ha aseverado que "no es comprensible" que un proceso de negociación se rompa con una huelga que tiene "un marcado carácter político y a tres días de las elecciones".

Faci ha recordado que durante esta legislatura han alcanzado múltiples acuerdos con los representantes de los trabajadores que, ha asegurado, han supuesto la mejora de las condiciones laborales, la contratación de 1.500 profesores más, una oferta pública de empleo de más de 3.000 plazas y un incremento del gasto de personal de más del 20 por ciento.

No obstante, fuentes sindicales aseguran que han pedido un gesto previo por parte de la Administración, "que no se ha producido". Consideran que "la administración ha dilatado la negociación para no revertir los recortes que implantó el PP" y que han "endurecido" sus propuestas. Afirman que ahora "no hay acuerdo por el chantaje que se ha producido sin ofrecer contrapartida" y que en realidad el departamento de Educación "cerró las negociaciones en la mesa técnica del 8 de abril". Por todo ello, hacen un llamamiento a "secundar la huelga el jueves 23 de mayo ante la intransigencia de Educación".

Por su parte, CSIF se ha desvinculado del resto de sindicatos y ha solicitado a los convocantes de la huelga "que la desconvoquen para seguir negociando". Asimismo, han pedido al Departamento de Educación que, a la vista del "enrocamiento" de los demás sindicatos, continúe negociando con CSIF, ya que ellos "valoran su última propuesta y creen posible alcanzar un acuerdo antes de que finalice la legislatura".