Illa insiste en una apertura de las pistas de esquí coordinada

Dos días después de anunciar en el Consejo Interterritorial de Sanidad la creación de un grupo para estudiar la apertura de las pistas de esquí en España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que se está trabajando con las autonomías en las que hay estaciones de esquí para acordar criterios de protección comunes frente al virus. «Vamos a intentar coordinar la respuesta, también me he puesto en contacto con Francia para armonizar decisiones y ayer hablé con el ministro de Sanidad de Andorra y me manifestó su voluntad de coordinar medidas con la Generalitat y el Gobierno de España. Vamos a ver cómo lo hacemos», añadió Illa, dando un poco de esperanza para esa temporada de nieve que de momento aún desconoce su futuro.

Por su parte, desde Aramón ayer manifestaron e insistieron que tienen «todo preparado para, cuando llegue la nieve y la pandemia y las medidas derivadas de ella nos dejen, poder abrir».

En cuanto al plan de trabajo del que habla el ministro de Sanidad, desde Aramón aseguraron estar esperando a que desde las autoridades se tome una decisión debido a que «son ellos los que tienen la competencia y quienes se deben de pronunciar».

Desde las estaciones de esquí de Aragón mostraron además su interés porque sea una decisión nacional, como ya ha anunciado Illa, y que sobre todo, sea con anticipación.

De momento, como ya anunció ayer este diario, el Gobierno de Aragón no se ha posicionado sobre cómo se desarrollará finalmente la temporada de nieve en la comunidad este año ni bajo qué circunstancias.

Una decisión de manera coordinada entre todas las comunidades españolas también afectaría en este sentido a Cataluña, que según Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, que cuenta con seis estaciones de esquí, los protocolos sanitarios de prevención de la pandemia «han llevado a acelerar la digitalización de la obtención de forfaits a través de aplicaciones móviles y de manera anticipada para evitar el paso por taquilla». Además, el alquiler de esquís también se podrá hacer telematicamente y en las telecabinas, telesillas y remontadores habrá gel hidroalcohólico y más espacio en los asientos. Unas medidas ya demasiado claras que pillan un poco lejos a Aragón, donde de momento solo se sigue mirando al cielo para poder empezar a plantearse cosas.