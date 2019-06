Sara Fernández: «La reforma de La Romareda no es urgente y es difícil que sea prioritaria»

–¿Cómo le suena a Cs ser Gobierno de Zaragoza?

–Estamos muy satisfechos de poder gobernar, que es para lo que hemos trabajado estos cuatro años conociendo la institución. Estamos preparados para ello y entrar implica poder hacer realidad tus iniciativas programáticas, que es a lo que todos aspiramos al entrar en política.

–¿Y ser la vicealcaldesa?

–Más allá del título, lo que me gusta es poder formar parte del Gobierno con todo mi equipo.

–Empezó la negociación aspirando a la Alcaldía. ¿No es un premio menor o puso el listón muy alto?

–En su momento pensamos que podíamos hacerlo, pero después de las negociaciones tomamos esa decisión y estamos satisfechos de ese acuerdo.

–El alcalde Azcón decía que no tenía la sensación de haber cedido en nada en ese acuerdo con Cs. ¿Tiene la misma sensación?

–Creo que todo el mundo al final cede en algo. Tenemos un Gobierno paritario, con miembros de los dos partidos y un buen acuerdo para nosotros. Y sobre todo el trasfondo de tomar todas las decisiones de forma participada.

–¿Qué quiere hacer primero?

–Lo primero es ver cómo está el ayuntamiento, tener información de primera mano de las áreas que vamos a llevar y hacer una auditoría. Esa es una de las primeras decisiones porque nos hemos enterado de que ZeC, que enarbolaba la bandera de la transparencia, nos ocultaba muchas cosas. Hay que ver qué proyectos están en marcha, mantener lo que compartimos que está bien, y lo que no, cambiarlo.

–¿Y proyectos que impulsar ya?

–En mi caso, que es Cultura, las fiestas del Pilar es lo más urgente por plazos. Es lo primero que hay que hacer porque hay decisiones por tomar, contrataciones que hacer y el tiempo corre.

–Pensaba que diría la reforma de La Romareda, como dijo Azcón.

–La Romareda forma parte de los 50 puntos del acuerdo, pero urgente, como para empezar a hacerlo mañana, no lo es. Es un proyecto más a medio o largo plazo, aunque es verdad que si quieres hacerlo hay que empezar a estudiarlo y planteárselo en los próximos meses para que dé tiempo a llevarlo a cabo. Es difícil que sea prioritaria su ejecución teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento. Tendremos que ver cuál es el proyecto que más se adecua a las necesidades, el más viable económicamente, y de qué forma hacerlo.

–¿Por qué le interesaba tanto llevar el área de Cultura?

–No es que me importara tanto, hemos hecho un reparto de áreas pensando mucho en los perfiles de las personas que entrábamos a formar parte del Gobierno para conformar el puzzle y Cultura es un área en la que, aunque tengo mucho que aprender, he estado trabajando en estos últimos cuatro años desde la oposición. Y tiene que ver con la proyección exterior, el resto del área que voy a llevar, o el turismo y la promoción de Zaragoza.

–¿Qué fiestas del Pilar les esperan a los zaragozanos?

–Hemos apoyado otras veces la descentralización de las fiestas, para que llegue a la mayoría de los distritos, sin perder la esencia de la tradición. Más adelante tomaremos más decisiones. Este año para el Párking Norte no llegamos, pero nos decían que había informes en contra que nunca hemos visto y me gustaría conocer. Son decisiones que quiero consultar con todos los grupos municipales. Y también darles una solución a las peñas, que no sé si por plazos me da tiempo este año. O para las jotas, si hay un solo escenario o no... Son asuntos que el año pasado detectamos y por los que ZeC no hizo nada.

–¿Cómo definiría a su compañero de viaje, tanto al PP como al propio Jorge Azcón?

–Tenemos muchos puntos programáticos en común y eso es positivo. Hemos mostrado por ambas partes voluntad política de llegar a acuerdos y con un sentido de la ciudad, que es algo fundamental para gobernar, tener claro que los intereses de Zaragoza están por encima de los de los partidos. Y siendo dos, además, es más fácil de hacer.

–Su tercer socio, aunque esté en la sombra, es Vox y está exigiendo entrar en el Gobierno. ¿Suscribe las palabras de Azcón?

–Mantenemos la exigencia de que Vox no entre en el Gobierno. La Junta de Gobierno debe estar compuesta, exclusivamente, por miembros del PP y Cs y, a partir de ahí, nuestra intención es hablar con Vox pero como con el resto de partidos.

–¿Cs conoce el contenido de ese acuerdo en Madrid al que alude Vox para exigir su entrada?

–Personalmente no. Nosotros solo hemos hablado con el PP, nos han dicho que respetan nuestra exigencia y, a partir de ahí, me fío de la palabra de mi socio.

–Su partido llevaba en la legislatura pasada dos juntas de distrito. ¿Se veían como Gobierno? Es lo que les están diciendo a Vox.

–No es una cuestión de sentirse o no Gobierno. La realidad es que el alcalde delega en los concejales las juntas de distrito y presides en su nombre. Uno tiene que ser consciente de que hay tres niveles de decisión, que es el alcalde, la Junta de Gobierno y el pleno, y hay ciertas delegaciones como estas, que las hace directamente el alcalde. Igual sí estás actuando en su nombre. Como cuando celebras bodas, aunque pueda parecer más frívolo, es una delegación de la Alcaldía.

–Por eso mismo, ¿les están colando un gol a Vox?

–Aquí ha sido una tradición, cada institución tiene unas formas de funcionamiento. Como en la distribución en los consejos de las sociedades con miembros de la oposición, que en otras ciudades son exclusivos del Gobierno.

–¿Le preocupa la deriva que puede tomar el pulso de Vox?

–A día de hoy sigo confiando en nuestro socio de Gobierno y en que se respete nuestro acuerdo. Nos vamos a preocupar de cumplirlo todo, no solo este.

–¿Ni hoy, ni mañana ni nunca entrará Vox en el Gobierno?

–Esa ha sido nuestra decisión y es una palabra a nuestros electores que mantenemos.

–¿Y dirigir sociedades o patronatos? Puede ser una vía de entrada para Vox.

–Orgánicamente van a depender de las áreas de Gobierno, así que entiendo que entrarán solo como miembros del consejo de administración.

–Y como responsable de Acción Institucional de Cs, ¿cómo ve lo que está pasando en el Ayuntamiento de Huesca? –Mis compañeros de Cs dicen que respetaron el acuerdo de votar al PP y yo les creo. A partir de ahí, creo que el PP ha hecho acusaciones que no ha demostrado y con unas formas que no fueron las correctas. Apoyo que mis compañeros le exijan que pidan disculpas, se hable y todo se reconduzca, pero presentar una moción de censura unilateral para presionarnos no es la forma más adecuada. Habría que retomar el diálogo. Hay tiempo.

–¿Se puede ser impermeable en Zaragoza a todo esto?

–En la relación con el PP aquí no nos afecta lo que está ocurriendo en Huesca. Somos el mismo partido pero estamos mirando por el bien de la institución y son diferentes.

–¿Qué papel le gustaría jugar en la relación con la DGA?

–Es fundamental esa relación, con independencia de qué partidos gobiernen. En el ayuntamiento, haremos lo que esté en nuestra mano para que sea lo más positiva posible.

–¿Reclamarán la deuda del tranvía, más dinero para financiar competencias...?

–Siempre he defendido la coherencia y nunca he entendido que los partidos aquí defiendan una cosa y en las Cortes no hagan lo mismo.

–Ese doble discurso también lo ha tenido el PP...

–La coherencia se la pido a todos los partidos.

–¿El reparto de tareas en el Gobierno es equitativo?

–No sé si equitativo es la palabra, pero estamos satisfechos. Las nuestras son áreas en las que, por nuestro perfil, podemos ser más eficientes.

–¿Qué le diría a quienes afirman que Cs se va a convertir en la muletilla del PP?

–Hay gente a la que les gusta andar poniendo etiquetas. ¿Por qué se juzga el peso de un área, por los millones que mueve en el presupuesto? Es sesgado medir la importancia por eso. No somos muletilla de nadie, todas las decisiones serán compartidas.