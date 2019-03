Lambán: "El PP llega siempre tarde y a regañadientes a los avances en igualdad"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recriminado al PP que "siempre" llegue "tarde, a regañadientes y a remolque" a los avances en materia de igualdad y de combate contra la violencia machista y que mañana, 8 de marzo, sea el único partido que no vaya a apoyar a las mujeres en la calle.

Lambán ha comparecido este jueves en el Pleno de las Cortes, a petición de Podemos, para informar sobre la política de su Gobierno para erradicar la violencia de género, un aspecto en el que el presidente y la portavoz de la formación morada, Maru Díaz, han coincidido en su visión y en reprochar al PP lo "poquico" que han hecho en esta materia.

Díaz, el día previo al 8M, ha reconocido los avances logrados en esta legislatura, aunque ha citado como asignaturas pendientes para la siguiente la necesidad de que se incluyan las violencias sexuales, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "que no inventó el PP", a quien también ha acusado de dejar en 80 millones de euros los 200 pactados para ejecutar estas políticas.

Además de advertir contra la extrema derecha que habla de violencia doméstica y no machista, ha ahondado en que es necesario "feminizar la justicia", educar en feminismo para que no haya sentencias como la de La Manada, educar en igualdad, sensibilizar a la sociedad, evitar una victimización secundaria, mejorar los protocolos o considerar a las mujeres que viven esta violencia como "supervivientes" y no víctimas.

Lambán le ha respondido que el feminismo, un proceso "imparable" cuyo éxito mejorará las posibilidades de la humanidad, ha marcado las acciones de su gobierno con el fomento de la igualdad y el combate de la violencia machista y ha recordado que su Ejecutivo hará mañana, Día de la Mujer, "huelga institucional" y asistirá por la tarde a la manifestación convocada en Zaragoza.

El presidente ha subrayado que la respuesta de los partidos y gobiernos a la violencia machista debe ser "contundente, clara, sin matices ni ambigüedad".

Su Gobierno ha aumentado un 30 % el presupuesto del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) entre 2015 y agosto de 2018, y un 90 % el destinado a la lucha contra la violencia machista y ha recordado que con los 4 millones de euros que llegaron del Pacto de Estado el pasado agosto, con Pedro Sánchez como presidente dado que el PP incumplió su obligación de hacer llegar el dinero a las comunidades, se han afianzado algunas medidas y se han implementado otras.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, se ha definido "feminista si se habla de igualdad entre hombres y mujeres" y ha asegurado que no niega que la violencia de género "existe", si bien ha llamado a la unidad y "no a dar lecciones" porque fue su partido, ha dicho, el que "promovió" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que han negado Lambán y Díaz.

El Pacto de Estado "sólo contó con la abstención de Podemos, los comunistas, los que dan lecciones de todo", ha espetado Beamonte, quien ha agregado que su partido introdujo mejores protocolos y mejoras en la ley del menor y ha pedido "prisión permanente revisable", lo que ha arrancado los aplausos de la bancada popular.

Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA), ha recordado que desde 2003 son 983 las mujeres asesinadas por el machismo en España, 8 en lo que va de año -una en Aragón-, ha alertado sobre los "discursos" que están alimentando la fiera del machismo y ha tildado de "salto de gigante" el trabajo desarrollado en esta legislatura, pese a que queda trabajo por hacer en materia de prostitución o vientres de alquiler.

Susana Gaspar, de Cs, ha defendido el feminismo "inclusivo, que suma y del que pueden hablar hombres y mujeres", a lo que Lambán ha respondido que no se puede sumar "a quienes quieren restar" y le ha recordado que su partido apoyaba al Gobierno central del PP cuando aprobó en el presupuesto destinar 80 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, 120 por debajo de la cifra previamente acordada en el Pacto de Estado.

Gaspar apuesta por el feminismo que iguala las bajas paternales y maternales por el nacimiento de un hijo, que su partido reclamaba desde hace tiempo, ha criticado el cartel de Podemos que da la bienvenida "al jefe supremo" y ha incidido en la necesidad de hacer frente a la violencia "machista" desde la unidad, denominación que el portavoz socialista, Javier Sada, le ha agradecido frente al eufemismo de "feminismo liberal" que utiliza el presidente de Cs, Albert Rivera.

Elena Allúe, del PAR, ha valorado los avances contra la violencia machista, todavía "insuficientes" porque se falla en la protección de las mujeres víctimas y sus hijos, ha calificado de "histórico" el 8 de marzo de 2018 y ha urgido a poner fin como se hizo con el terrorismo a la violencia machista, reforzando las medidas de protección y normativas cuando hay voces en España "que las están cuestionando".

Con la intervención de Allué, el PAR "se reconcilia con el mejor PAR" que ha conocido Lambán, para quien es "difícil de entender" que alguien de ese partido "se esté planteando ser enterrador del PAR y cavar su fosa", en referencia, sin citarlo, al posible pacto de los aragonesistas con el PP para concurrir juntos a las próximas citas electorales.