Lambán quiere hablar con el Gobierno "de forma inmediata" sobre las inversiones aragonesas

Javier Lambán solicitará al nuevo Gobierno de España que, de forma "inmediata", se reúna la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros que contempla el Estatuto de Autonomía de Aragón, para exponer las inversiones prioritarias para la comunidad, de forma que se tengan en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de este año. El presidente del Gobierno de Aragón solicitará asimismo que se cumpla lo contemplado en el Estatuto sobre los criterios de dispersión territorial y orografía a la hora de decidir estas inversiones.

Así lo ha expuesto Lambán este miércoles, antes de participar en una reunión del grupo socialista en las Cortes, donde la conformación del nuevo Gobierno de la nación ha tenido un papel protagonista, junto a la coordinación del cuatripartito o la aplicación del presupuesto de la comunidad.

Lambán ha afirmado que son "optimistas" con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, respecto a los asuntos pendientes desde la pasada legislatura, dado que ministros de las áreas que más importancia tienen para la comunidad (Ábalos en Fomento, Ribera en Transición Ecológica o Celáa en Educación) y ha hablado con la nueva responsable de Administración Territorial, Carolina Darías, para mantener una próxima reunión en Zaragoza.

DESPOBLACIÓN

En este sentido, ante las preguntas de los medios, ha confiado en que se desbloquee el convenio de transición justa para Andorra, "muy ultimado" antes de las elecciones, o que se aborde la reforma de la financiación autonómica, que "debería haber acometido el Gobierno de entonces" (del PP) en el 2014. A este respecto ha considerado que la postura de las comunidades más despobladas quedó perfectamente clara en el Acuerdo de Zaragoza del 2018, pero que no descarta volver a reunir a los presidentes de los ocho territorios si es necesario.

Lo que ha dejado claro es que "en ningún caso" aceptará Aragón que la negociación sobre la financiación autonómica sea bilateral, sino en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como marca la legalidad, en referencia al acuerdo de investidura firmado por el PSOE con Compromís, que marcaba ocho meses para el debate con la comunidad.

Tampoco ha querido entrar en las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la legitimidad del president catalán Quim Torra y su reunión con él, porque "tiene derecho a reunirse con quien quiera" y lo hará, en breve, con todos los presidentes autonómicos. "Yo no me he reunido con ese señor (Torra) ni tengo intención de hacerlo", ha expuesto.