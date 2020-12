Lambán tilda de "error" incluir la palabra "allegados" en el plan para las reuniones de Navidad

El plan de obligado cumplimiento para evitar contagios esta Navidad, acordado este miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, contempla el cierre perimetral de las autonomías, aunque estarán permitidos los desplazamientos para las reuniones con «familiares y allegados». Un término este último que ha generado interrogantes entre la población. Para el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la inclusión de la citada palabra es un "error" porque es un término "tan amplio" que, a efectos prácticos, puede significar una "barra libre" para cualquier desplazamiento.

Así lo ha asegurado este viernes Lambán durante una visita que ha realizado a la Cartuja del Aula Dei. El presidente de la DGA ha trasladado incluso su sorpresa de que finalmente se incluyera la palabra allegados porque, ha dicho, en un principio "estaba excluida".

La introducción del término ha generado cierta polémica y también numerosas dudas. Tantas que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo que aclarar el significado de «allegado» durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud. «Todo el mundo entiende lo que quiere decir allegado: estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos permitir que un familiar o una persona muy allegada, aunque no tenga un vínculo familiar en el sentido tradicional pero sea una persona con la que tenemos una afectividad especial, puedan estar juntos estos días, pero solo esto», aclaró Illa. No obstante, el ministro apeló a la responsabilidad de los ciudadanos en las fechas navideñas: "No es momento de vacaciones ni irse con amigos por ahí