López de Hita dejará la presidencia de Cepyme Zaragoza tras 16 años

¡ Aleluya¡ Ya es hora de que desaparezca este "mal carao" de la pantalla de Tv. ¡ Mira que le gusta salir en la Tv al tío éste¡. Y siempre con la misma canción: quejándose de todo, renegando de todo, exigiendo a todo el mundo, etc. nunca lo he visto ofreciendo su esfuerzo y su organización para intentar resolver algo, ¡nunca¡. Siempre exigiendo. ¡ Lárguese con viento fresco, sr. Hita¡, y que no volvamos a verle.