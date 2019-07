El PAR garantiza a Ciudadanos que no le vetará esta legislatura

Unas declaraciones del secretario general de Podemos, Nacho Escartín, en las que indicó que con el acuerdo alcanzado para garantizar el Gobierno de Aragón el PSOE no podría llegar a ningún acuerdo con los partidos de la derecha provocaron ayer la inmediata reacción del líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo. Este desveló una conversación con uno de los socios del futuro Gobierno, el PAR, en la que su presidente Arturo Aliaga dejaba bien claro que no existiría ese veto. Es decir, que el PAR no tendría inconveniente en acordar con otras formaciones distintas a las del acuerdo de Gobierno, el PSOE, CHA y Podemos, además de los aragonesistas. De este modo, y antes incluso de que se haya llegado a la celebración del debate de investidura, que será mañana, surgió el primer punto de desencuentro.

Según indicó Daniel Pérez Calvo, Aliaga le aseguró que en el nuevo Gobierno no habrá «vetos ni cordones sanitarios» hacia las iniciativas parlamentarias de la formación naranja. Preguntado por este diario, Arturo Aliaga confirmó este hecho.

En una conversación telefónica mantenida el pasado sábado, el líder del PAR, socio «preferente» del PSOE, desmintió a Pérez Calvo que el preacuerdo de gobierno alcanzado entre Podemos y PSOE –que cuenta con el visto bueno de CHA y el partido de Aliaga– impida al futuro Gobierno de Aragón negociar o pactar cuestiones relacionadas con el documento con los partidos que no apoyan la investidura (PP, Cs, y Vox) como aseguró este sábado el secretario general de Podemos, Nacho Escartín.

AMPLIOS PACTOS / Según el portavoz de Ciudadanos, Aliaga le garantizó que su partido «no solo no va a suscribir ese veto, sino que no tendrá inconveniente en apoyar aquellas iniciativas que considere positivas para Aragón, aunque estas procedan de la oposición». El propio Aliaga confirmó ayer a este diario estas intenciones. «Yo no he firmado en ningún sitio ningún veto. Jamás lo haría, porque el talante del PAR y su presidente es siempre llegar a amplios consensos que puedan ser buenos para Aragón», señaló Aliaga, quien añadió: «¿Cómo voy a vetar a algún partido para firmar un pacto por la infancia, por ejemplo, o por el desarrollo de las Cuencas Mineras, o por la Ciencia o la Educación?», indicó Aliaga, quien insistió en que en ningún documento de acuerdo de gobierno figura cualquier veto.

Pérez Calvo valoró en tuiter y a través de un comunicado el «indudable talante democrático del PAR» y señaló que, «aun estando en la oposición, no será difícil llegar a acuerdos con Arturo Aliaga y su partido para sacar adelante iniciativas parlamentarias que Cs empezará a promover en cuanto se forme el nuevo gobierno y la legislatura eche por fin a andar». De hecho, el portavoz de Ciudadanos ya ha indicado en más de una ocasión de que ejercerá una contundente oposición, aunque no dudará en alinearse con el PSOE si coincide en alguna de sus propuestas programáticas. Algo que ya sucedió en la legislatura pasada, cuando pactó con los socialistas una rebaja en el impuesto de Sucesiones.

BAJAR SUCESIONES / De hecho, ayer mismo ya citó algunas de las propuestas de su programa electoral que comparten con el PAR (no así con el resto de los nuevos socios de los aragonesistas) y anunció que, de manera inmediata, Cs instará en el Parlamento autonómico «a ampliar hasta el 99 % la bonificación del Impuesto de Sucesiones».

Del mismo modo, la formación naranja promoverá iniciativas en defensa de la educación concertada y para la agilización de los trámites necesarios para que la conexión pirenaica entre Candanchú, Astún y Formigal «sea una realidad lo antes posible», según Pérez Calvo. Estas cuestiones también coinciden con las propuestas del PAR, y la ampliación de los kilómetros esquiables en las pistas aragonesas también es una cuestión que defiende el PSOE. Incluso así lo anunció la pasada legislatura, si bien al final no lo llevó a cabo.

En la pasada campaña electoral, Pérez Calvo y Aliaga protagonizaron algunos de los rifirrafes y polémicas más grandes, dejando claro su desencuentro en muchas ocasiones.