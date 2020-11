EL PERIÓDICO DE ARAGÓN abre el plazo de inscripción a la Can We Run

El PERIÓDICO DE ARAGÓN organizará del 20 al 29 de noviembre la Can We Run, una carrera virtual con fines benéficos que se celebrará también en otras comunidades autónomas y donde el importe íntegro de las inscripciones irá destinado a protectoras de animales. En el caso de Aragón será la asociación Zarpa. La Can We Run Virtual es una iniciativa que nace del grupo Prensa Ibérica ante la situación actual marcada por el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada.

El circuito virtual se desarrollará en cinco de las comunidades donde Prensa Ibérica está presente. Tendrá un recorrido de tres kilómetros y con ello se asegura una participación abierta para todas las razas caninas. El objetivo de esta cita virtual y solidaria es atraer al mayor número de participantes, promover un estilo de vida activo y recaudar fondos.

Inscripciones

Para participar en la prueba, cada participante deberá inscribirse completando un formulario en www.canwerun.com. Después recibirá la confirmación de su inscripción y una guía del corredor por email. También se enviará a cada participante un dorsal virtual. Entre el 20 y el 29 de noviembre se deberá recorrer la distancia de tres kilómetros, antes de recibir un diploma digital que acreditará la finalización de la carrera y donación. El registro de la carrera individual de cada participante se realizará a través de la aplicación Believe. El importe de la inscripción a la Can We Run es de cinco euros.

Esta campaña de concienciación sobre la tenencia de mascotas, la importancia de sus cuidados y la promoción de la adopción cuenta con el apoyo de centros veterinarios especializados, asociaciones caninas e influencers y cuenta también con el patrocinio de Bankia, Bissell, True Instinct, Aralar Veterinarios y Shira Mascotas.

Sorteo de regalos

Además, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sorteará entre todos los participantes en la carrera que tengan cuenta de Instagram (#CanWeRunZaragoza) cinco aspiradores de la marca Bissell y 15 lotes de comida para perros de True Instinct.