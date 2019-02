Zaragoza ya ha renovado 835 de los 1.297 kilómetros de tuberías

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) dio cuenta ayer del estado actual de la renovación de la red de tuberías de abastecimiento de agua de la capital aragonesa al calor de las críticas del PSOE y del PP por la baja inversión en este tipo de infraestructuras y tras los incidentes sufridos en la carretera de Logroño –que dejó sin agua a Utebo, Casetas y Garrapinillos durante dos días– y, sobre todo, en el polígono de Malpica, que cortó el suministro una semana. A todo esto, el responsable de urbanismo del consistorio, Pablo Muñoz, respondió que la ciudad «tiene renovada el 67,8% de la red», que con el paso de los años se ha ido cambiando a fundición dúctil hasta 835 de los 1.297 kilómetros de tuberías que existen. Unas cifras que, en su opinión, son «aceptables» aunque apostilló que «como siempre, todo es mejorable».

El edil de Zaragoza en Común (ZeC) recordó que el ayuntamiento acometió su inversión más ambiciosa en la red con motivo de la Expo del 2008, pero que el promedio anual en la capital está siendo de «unos cuatro kilómetros al año». Son tramos que se van sustituyendo aunque el listado de materiales que están llamados a ser reemplazados es largo: hay 277 kilómetros de tubería de fibrocemento, 61 de hormigón armado, 52 de PVC, 44 de polietileno y fundición gris y los 6 restantes de otros materiales. El futuro pasa por la fundición dúctil, pero el coste es elevado y, además, en ocasiones está muy marcado por incidencias que se registran.

Es el caso de las averías en la carretera de Logroño y en el polígono de Malpica, a cuya reparación se han dedicado, según aseguró la socialista Lola Ranera, los 560.000 euros ejecutados de una partida incluida por su partido en el presupuesto del 2018 que consignaba 1,7 millones de euros. Pero que del resto del dinero nada se sabe, y en el proyecto de las cuentas para este año, para el que pide los votos del PSOE, en lugar de ejecutar más cuantía, ha incluido «solo mil euros» y el resto en plurianuales. «Luego somos nostros los que bloqueamos», le reprochó la concejala a Muñoz en la Comisión de Urbanismo, a propósito de la baja ejecución en las inversiones del año pasado.

El Gobierno de ZeC respondía que las cifras que maneja Ranera no son las reales, que «hay 1,1 millones de euros para tuberías que esta semana, por un decreto del consejero, se incorporarán al presupuesto prorrogado», así que «ya no habrá 1.000 euros». Y apostilló que «para el 2020 hay previstos 4 millones más y para el 2021, 3,3». «Hay casi 9 millones en el presupuesto que ustedes no quieren aprobar», lamentó.

Pedro Navarro, del PP, recriminó que una avería en Malpica fuera capaz de dejar sin agua a vecinos de la quinta ciudad de España durante varios días. Y Muñoz replicó que se han dado circunstancias especiales, que son las únicas zonas sin posibilidad de suministro alternativo y se estropearon a la vez en pocos días.