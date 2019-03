Zaragozanos al tren

Zaragoza estrenó ayer nueva sede del Centro Europeo de Formación Ferroviaria (CEFF) en el barrio de Jesús, en la que se impartió la primera clase del curso de maquinistas. Unas instalaciones que, además de estar homologadas por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf) del Ministerio de Fomento, contarán con varias aulas donde los alumnos podrán recibir los conocimientos sobre el reglamento de circulación ferroviaria.

Uno de los espacios estará dedicado exclusivamente al aprendizaje a través de simulaciones con guías y mandos auténticos, donde los estudiantes podrán vivir la experiencia real y alterar el ejercicio según consideren durante los 51 kilómetros de línea real. De esta manera, podrán trabajar sobre situaciones degradadas y con conducción de contravía, entre otras, para romper la monotonía.

Por este aula, pasarán todos los alumnos llevando a cabo un total de 300 horas de práctica. Además, tendrán que superar la parte teórica con 650 horas y otras 200 de evolución real donde tendrán que manejar los trenes. «De esta manera nuestros alumnos salen con una ventaja muy grande respecto a otros programas de formación», aseguró el presidente del centro, Francisco Marín de la Cruz.

Doce docentes, procedentes de distintas ciudades, acudirán a las instalaciones para impartir las clases pertinentes. El primero de ellos fue Joaquín Zarazaga, formador habilitado, quién relató que «Zaragoza es una opción, que a nivel de circulación y de instalaciones, está bien comunicada». Este motivo fue el que impulsó a la capital aragonesa como nuevo punto estratégico del centro, ya que los estudiantes tendrán que realizar sus prácticas en los trenes de mercancías en dirección Bilbao y Barcelona, entre otras. Todo ello, dentro del sistema de identificación de trenes por radio frecuencia.

Ana Belén y Germán son dos de los 25 alumnos que realizarán este primer curso en la capital aragonesa. «Mi sueño es ser maquinista y me parece genial que se haya hecho este curso aquí», exclamó la joven quien animó al resto de mujeres a que se inscriban. «Pueden hacerlo al igual que un hombre», añadió. Por su parte, Germán, sorprendido al ver a cinco alumnas en el aula y emocionado por comenzar el programa formativo manifestó que «pensaba que íbamos a ser todo chicos y me he alegrado al ver que había chicas».

Con esta sede, CEFF cuenta con cuatro centros en Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, todos ellos dotados de última tecnología y simuladores interactivos.