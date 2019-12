Fisac: «Hemos tenido muy buen ritmo en todo momento»

A Porfirio Fisac le costaba ocultar su alegría tras la gran victoria ante el Real Madrid, que no tuvo ni un pero. Destacó la energía del equipo, que buscase ese límite que demandó en la previa, la enorme actitud defensiva y la labor de Hlinason, un jugador que se reivindicó, pero también tuvo palabras para la afición: «Si algún día he sentido satisfacción por la grada hoy ha sido uno de ellos. Nos ha empujado en todo momento y la comunión ha sido muy importante. Los jugadores han transmitido un grado de esfuerzo, energía y empuje que les ha contagiado», explicó.

En cuanto al partido, subrayó que «hemos tenido muy buen ritmo en todo momento», así como que «no ha habido egoísmos porque es muy importante que cada uno sepa cuál es su rol». Valoró «la importancia de Hlinason en el rebote y en ser grande» y también las capturas de «Radovic y Barreiro, que nos han permitido correr y que nuestro equipo se divierta a campo abierto».

Se detuvo el segoviano en el pívot islandés, un hombre «de confianza máxima» y que sin Fran Vázquez y con Justiz con problemas de faltas «dice que aquí estoy yo», pero también destacó que «Ennis nos ha dado energía y empuje, Rodrigo ha estado extraordinario o Carlos ha cambiado el ritmo de partido». Al final, «son muchas cosas que se han hecho bien». Además, destacó que hubo «muy buen trabajo defensivo con muchos rebotes, recuperaciones y balones que se han tocado» y también el número de asistencias, que denota «generosidad y esfuerzo».

Aun así, a pesar del gran triunfo, Fisac no quiere que reine la euforia: «Es lo que más me preocupa desde que estoy aquí, que sepamos ser sólidos y no creernos más de lo que somos. Tenemos mucha gente joven, hay una buena estructura y es un club con unas posibilidades muy grandes de crecer. Con esa gente nos saldrá mejor o peor. Ya hemos recuperado lo que tenemos que hacer y cómo somos. ¿Seremos capaces de ser regulares a este nivel alto? Veremos», finalizó Fisac.