Fisac: No creo en los equipos que no juegan con sentimiento

Se acabaron estas dos semanas de impasse liguero para los hombres de Porfirio Fisac que regresan a la competición con una complicada piedra de toque. Este sábado (18.00 horas) el equipo zaragozano recibe en el Príncipe Felipe al Estudiantes, un histórico en urgencias del que el preparador no se fía. “Sabemos lo que significa el Estudiantes, por carácter, ambición, ilusión… Es un partido de máximo nivel”, afirmó el entrenador.

Con cinco victorias, el equipo madrileño necesita ganar ya para salir de la zona de descenso y empezar a respirar antes de que sea tarde. “Ahora mismo todo el mundo sabe lo que se está jugando, este es su momento más sólido y cada día es una final para ellos. No creo en los equipos que no juegan con sentimiento y Zamora les ha dado credibilidad en el proyecto para tirar todos hacia el mismo lado”, asintió Fisac, que recupera a toda la plantilla después de sus compromisos internacionales, salvo los lesionados Justiz y Seibutis. “A mí no me gusta que se vayan a jugar con otros entrenadores, prefiero que acaben la temporada y se vayan en verano porque cada técnico tiene sus hábitos. Que algunos se hayan desconectado conlleva que tenga que acoplarles de nuevo a nuestro camino”, lamentó en entrenador.

En el regreso a la competición, Fisac podrá contar con Jason Thompson para jugar sus primeros minutos con la camiseta zaragozana. “Tiene que comprender que jugamos dos competiciones muy duras y necesito gente con hambre. Él está demostrando una adaptación rápida y queremos que sea importante en el equipo. Seeley y Ennis están actuando como hermanos para ayudarle a que el grupo acomode rápidamente a este nuevo miembro de la familia”, aseguró Porfirio Fisac.

Las pequeñas molestias y sobrecargas de San Miguel, Barreiro, Benzing y Hlinason no les impedirán ser de la partida el sábado. La plantilla suma un hombre más para elevar la competencia en el puesto de ‘cinco’ y el equipo hace frente al último tercio de la competición con las pilas cargadas. “No sirve de nada lo que hayas hecho antes. Yo he estado en equipos que en este tercio de la Liga se están jugando la vida y yo mato por ganar. Quiero que mi equipo tenga esa sensación de sufrir para ganar”, avisó el entrenador.