Ocampo: "Tenemos que luchar cada acción al máximo"

Ni cansancio, ni viajes, ni acumulación de partidos. Diego Ocampo no quiere excusas y sí que sus jugadores se centren en ser mejores cada día. Para ello, el objetivo que ha puesto el gallego a su equipo es "luchar cada acción al máximo", independientemente de haber fallado en la anterior, o incluso con más motivo si se ha fallado. "El Valencia es un equipo top de Euroliga pero debemos centrarnos en nosotros mismos e ir al máximo en cada acción, sobre todo si fallamos o vamos cansados", ha dicho.

Jugar en dos competiciones es "un reto" para Ocampo. "Puede haber cansancio, el viaje a Polonia fue duro, pero ellos también lo tendrán, acaban de volver a Valencia. Tiene que ser un reto para nosotros y debemos resolverlo jugando más en equipo y con responsabilidad individual". Sobre la continuidad en el juego, el técnico ha explicado que los altibajos se producen porque "a veces nos relajamos y, otras, nos sobretensionamos" por eso cree que deben "encontrar el estado óptimo el mayor número minutos y jugar con los detalles, si nos están negando las líneas de pase, buscar una puerta atrás. Hay que trabajar eso y ser sólidos en defensa", ha asegurado.

El equipo va a entrenarse esta mañana y, después, viajar a Valencia, donde este sábado le espera el equipo taronja a partir de las 18.00 horas. El único jugador pendiente de evolución es Javi García, que no jugó en Polonia por un esguince de tobillo. "Intentamos recuperarlo, pero los vuelos ya sabéis que no van bien para los esguinces por la presión. Pero ya no cojea al andar", ha indicado.

Sobre el rival, "¿por dónde empezar?", dice Ocampo, destacando desde el "altísimo nivel" de su cuerpo técnico encabezado por Jaume Ponsarnau hasta la calidad de "su ficha doce o trece". "Desde Van Rossom a Dubljevic son todos grandes jugadores, sería absurdo destacar alguna individualidad", dice el gallego, que sí ensalza la manera de jugar de su rival este sábado, desde su ritmo de juego hasta su buen porcentaje de triples.