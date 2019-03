A recuperar sensaciones

Lo único que cura todo, o casi todo, en el deporte, son las victorias. El Tecnyconta Zaragoza viene de un partido en el que no solo perdió en la pista del Estudiantes sino sobre todo de una jornada en la que no se gustó porque apenas se reconoció en la pista. Por eso lo mejor que puede hacer hoy es salir al Palacio de los Deportes de Murcia (12.30 horas) a recuperar las sensaciones perdidas y a pelear por una victoria doblemente importante porque daría un paso de gigante hacia la ansiada salvación frente a un rival directo y porque le permitiría seguir instalado en la zona media alta de la tabla y seguir soñando pese a que se vienen muchas curvas en el calendario.

El Tecnyconta vive una temporada tranquila, que ya era hora. Es décimo con once triunfos y otras tantas derrotas cuando ya se ha rebasado el ecuador de la competición, lo que le permite cierto optimismo de cara al futuro. Un entusiasmo que no debe convertirse en relajación. Llegar a doce triunfos, límite virtual marcado por la media histórica que define la salvación, se antoja solo cuestión de tiempo y, una vez que se logren, será cuestión de que la plantilla exhiba su máxima ambición y explore sus propios límites para ver hasta dónde es capaz de llegar teniendo en cuenta que seis de los siete partidos que le quedan en el Príncipe Felipe serán ante rivales clasificados en los ocho primeros puestos.

Pero no adelantemos acontecimientos. Lo primero es lo primero y eso es la visita al UCAM Murcia, un rival que está sufriendo más de lo esperado en la Liga Endesa. El conjunto de la Universidad Católica está en puesto de descenso, es decimoséptimo, porque solo ha ganado seis partidos en 22 jornadas. Esta semana, además, ha dicho adiós a su tercera participación consecutiva en Europa. Aunque ganó al Amberes en casa fue eliminado de la Liga de Campeones. La crisis de resultados en la competición doméstica se llevó por delante a Javi Juárez y ha devuelto a la ACB al madrileño aunque aragonés de adopción Sito Alonso, tras su fallida experiencia en el Cedevita.

Alonso lleva cuatro partidos de Liga en el banquillo de Murcia, saldados con tres derrotas fuera (Obradoiro, Breogán y Valencia) y un único triunfo, frente al Barcelona. Para el UCAM la victoria es mucho más necesaria que para el Tecnyconta, es una cuestión urgente para no descolgarse del pelotón de equipos que pelean por la permanencia. En casa no deben fallar si quieren mantener el pulso del proyecto. Sito Alonso no podrá contar ni con Dejan Todorovic ni con José Ángel Antelo, bajas de larga duración en el UCAM, y ha tenido que dar de baja al pívot Kevin Tumba esta semana por sus molestias en un hombro. En su lugar ha entrado en la convocatoria el escolta Edu Durán. Alonso tendrá que recomponer el juego interior.

En el Tecnyconta viajaron todos y, en principio, todos a disposición de Porfirio Fisac. Fran Vázquez se encuentra mejor físicamente y Jonathan Barreiro ha evolucionado favorablemente del esguince que se había producido esta semana en un entrenamiento. El Tecnyconta no anda sobrado de nada así que necesita a todos sus efectivos y en la mejor versión posible. No puede permitirse cometer los mismos errores que hace una semana sobre todo en cuanto a falta de intensidad competitiva. No puede perder sus señas de identidad, como su capacidad de lucha y su trabajo en el rebote. Después, necesitará un nivel de acierto razonable. Solo así recuperará sensaciones y peleará por el triunfo.