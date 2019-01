Santana: "El objetivo sigue siendo no descender"

Fabio Santana, jugador del Tecnyconta Zaragoza, ha declarado este miércoles que, a pesar de la buena clasificación del equipo el objetivo sigue siendo el mismo que a principio de temporada, no descender.

"El objetivo es conseguir un buen colchón de victorias para estar más relajados para la recta final de temporada y poder pensar en otra cosa, pero ahora el primer objetivo es la salvación. Tenemos que estar tranquilos y después veremos lo que pasa", ha apostillado en rueda de prensa.

El jugador canario ha apuntado que todos los jugadores de la plantilla del conjunto aragonés sueñan con jugar el 'playoff' pero ha reiterado que deben ser prudentes y saber que a principio de campaña el objetivo era no descender y que no ha cambiado.

"Es importante conseguir doce victorias, lograr la salvación y cuando lleguemos a ese punto soñar con algo más. Estuvimos cerca de la Copa y fue una pena no disputarla", ha añadido

El jugador nacido en Las Palmas de Gran Canaria cree que los tres partidos que hay antes del próximo parón liguero (el ya disputado contra el Delteco que se saldó con victoria maña, Cafés Candelas Breogán y Divina Seguros Joventut) son "muy importantes".

"Son partidos que vienen ahora y es importante sacarlos. Estamos preparados para ello. Sacamos adelante el del Delteco y esperamos ganar ahora el del Breogán, que será complicado, para irnos de mini vacaciones contentos", ha señalado.

El base del conjunto zaragozano ha analizado que el equipo lleva una "buena primera vuelta" con nueve victorias, que fueron las mismas que se consiguieron en toda la temporada pasada. Por ello supone que sus aficionados estarán contentos porque el pabellón se llena cada partido y cuenta con bastante afición.

Además considera que el equipo llegará al choque de la próxima jornada contra el conjunto gallego con la moral alta tras haber superado al Delteco tras una prórroga en un partido que sabían de antemano que iba a ser duro porque el de la primera vuelta, jugado en la capital aragonesa, ya lo fue.

"Lo importante es que sacamos la victoria aunque fuera con prórroga y que empezamos la segunda vuelta de la manera más positiva posible porque era un partido en el que luchábamos por no descender", ha explicado.

La lesión del base titular del equipo, el norteamericano Bo McCalebb, frente al conjunto donostiarra permitió a Fabio Santana disfrutar más minutos de los habituales: "siempre estoy preparado. Estoy trabajando bien en los entrenamientos y preparado para disputar los minutos que el 'míster' me dé. La lesión de Bo me hizo disputar más minutos y creo que hice un buen trabajo. Esperemos que se recupere cuanto antes y, si no, estaremos para lo que sea".

A este respecto ha recordado que en dicho encuentro se sintió "muy cómodo" ya que en los entrenamientos lo da todo y se entrena a un nivel "bastante bueno". Igualmente ha comentado que está "preparado" y que los minutos que disputó lo hizo "bastante bien, con decisión y contento", sobre todo por la victoria del equipo.

Sobre su próximo rival, el Cafés Candelas Breogán, ha declarado que es un conjunto que llegará "reforzado" porque está jugando bien, aunque acumule ahora tres derrotas, y que si lo sacan adelante sería "muy importante" para el conjunto aragonés aunque avisa de que será un partido "duro.