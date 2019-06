Fisac: «Son justos vencedores, pero ha habido diferencia en las faltas»

No quiso hablar de los árbitros en sala de prensa, aunque Porfirio Fisac había sido muy claro en los micrófonos de Movistar+ nada más acabar el partido. Ante las preguntas de Lucio Angulo el segoviano resumió: «Demasiada gente que sale con sangre y no pasa nada». Después simplemente se limitó a señalar la diferencia de faltas señaladas a uno y otro, la diferencia de tiros libres. A favor del Barcelona, claro. No obstante, Fisac mostró todo su orgullo por lo que están haciendo sus jugadores.

«Hoy sí hemos controlado el ritmo de partido, hemos llevado bastante bien el tiempo. Hemos conseguido limitar algo del potencial que tienen, pero ha habido una diferencia notable durante el partido que son las veintitrés faltas de un lado por once del otro pese a que ellos han sido merecedores de la victoria. Estoy jodido porque he perdido un partido aunque orgulloso de mis jugadores porque nos han metido en unas semifinales de Liga Endesa. Ahora queda trabajo por hacer y no podemos entregarnos», resumió el entrenador.

Fisac no quiso cargar contra el arbitraje. «No voy a hablar más de ese tema. Es justo vencedor el Barça. No saldrá de mí ni una queja en ese sentido. Solo digo que ha habido faltas o percances. Estoy orgulloso de mis jugadores, al mismo nivel del otro día, pero estoy jodido por haber perdido un partido de baloncesto. Tengo unos tíos que nos tienen metidos en una semifinal de Liga Endesa, hay que estar orgulloso independientemente del resultado final», insistió Fisac.

El técnico reconoció que para ganar un partido así «tienen que juntarse un trabajo defensivo de buen nivel y un acierto superior». Pese al buen nivel del Tecnyconta, el Barcelona es ahora más favorito si cabe, porque lleva un 2-0 en la eliminatoria. No obstante, ahora es el turno del Príncipe Felipe. «No nos confundamos. Hay una parte clara y es que el Barça ha sido justo vencedor. Por otro lado, ellos son favoritos en cualquier partido. Cualquier otra cosa sería una sorpresa. Claro que nos gusta más jugar en el Príncipe Felipe, pero el tema está igual y tenemos que trabajar para ganar, que para eso nos están pagando y bien en este club».

Fisac también estaba orgulloso de que su equipo transformara el miedo del primer día en valentía el segundo. «Dos cosas han pasado: al Barça no solo le ganas tú, a veces pierde él también un poco. Y el otro día pagamos la novatada de todo lo que llevábamos detrás y nos condenó en temor. El miedo es la peor derrota de un deportista, pero hoy lo hemos convertido en valentía y ellos han bajado». Por último, consideró muy complicado que McCalebb llegue al partido de mañana.