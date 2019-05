Vázquez: "Será un partido muy físico, tendremos que luchar en cada momento"

El jugador del Tecnyconta Zaragoza Fran Vázquez ha recalcado que el último duelo liguero de la temporada que su equipo jugará en casa, el domingo ante el Baxi Manresa, destacará por ser "muy físico", por lo que el equipo deberá "luchar en cada momento" para llevarse la victoria y certificar su presencia en las eliminatorias por el título.

"Manresa saldrá con el cuchillo entre los dientes, será muy complicado", ha apuntado. Además, el pívot del conjunto aragonés considera que el cuadro catalán ha realizado muchos cambios en su plantilla a lo largo de la temporada y que todos ellos "se han adaptado muy bien" a la dinámica de trabajo.

Para conseguir el objetivo de la clasificación para el 'playoff' el Tecnyconta Zaragoza necesita la victoria aunque la derrota también podría servir aunque en ese caso dependería de terceros resultados.

Los jugadores se han contagiado del ambiente que define al encuentro como una final, aunque la experiencia de Fran Vázquez le dice que la clave para salir victoriosos reside en el trabajo semanal y en rebajar los nervios para estar "concentrados" al 100 %.

"Todos, menos los más jóvenes, estamos curtidos en este tipo de partidos, y lo que tenemos que hacer es que no se nos vaya de las manos, pensar en aquellos aspectos que tenemos que mejorar, dónde podemos estar bien y dónde podemos hacer daño al rival. Tenemos unos días para pulir cosas y estar unidos para luchar hasta el final", ha explicado el 'cinco' gallego.

El pívot de Chantada (Lugo) acaba de recuperarse de la lesión muscular que sufría en el gemelo izquierdo, un percance que, a pesar de haberlo sufrido en otras ocasiones, nunca le había apartado tanto tiempo de las canchas.

"Ha sido difícil este mes y dos semanas que he estado sin poder ayudar al equipo. Esta lesión ya la he tenido antes y nunca había parado de jugar, pero estoy bien y vengo con muchas ganas. Ante Gran Canaria probé a ver cómo iba la cosa y parece que todo fue bien", ha manifestado el jugador.

Solo jugó unos cinco minutos en la pista insular, pero la veteranía que atesora fue suficiente para mostrar buenas sensaciones en la pintura y aportar mayor solidez atrás al equipo que comanda Porfirio Fisac durante ese breve periodo del partido.

Por este motivo, sabe que el aspecto defensivo será determinante si el Tecnyconta Zaragoza quiere finalizar la Liga regular entre los ocho mejores de la tabla: "Manresa juega muy bien al 'pick and roll' (bloqueo y continuación) y si no sabemos pararlos sufriremos. Habrá que buscar una manera de anotar fácilmente, de manera que si no entra a la primera, estar fuertes en el rebote ofensivo y que sea a la segunda", ha apuntado.

La ausencia de Fran Vázquez fue la oportunidad de Javier Justiz para dar un paso adelante y convertirse en una figura clave en los esquemas del técnico segoviano. Ambos jugadores, con permiso de Latavious Williams, forman el muro 'rojillo' bajo el aro, y el cubano, en su primera temporada en la máxima categoría española, ha demostrado que cada día está más adaptado a las características que exige la ACB.

"Javier venía nuevo, sin saberse los sistemas y eso cuesta a la hora de unirse al grupo. No obstante, lo ha hecho muy bien. El partido será un partido muy físico y tendremos que dejarnos el alma, ya no solo por cumplir el objetivo, sino por dejar una buena sensación en casa. Pase lo que pase, tenemos que trabajar duro para, al final, estar contentos con lo hecho esta temporada", ha concluido el pívot de la escuadra aragonesa.