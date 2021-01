Aliaga expresa la "esperanza" de desconfinar las provincias en pleno repunte de casos

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha insistido en la "esperanza" de que el Ejecutivo pueda "desconfinar las provincias" cuando acompañen los datos epidemiológicos. Sin embargo, estas declaraciones se producen en un momento en el que cada día crecen los contagios en la comunidad tras la Navidad, y de hecho, fuentes del departamento han matizado posteriormente que el desconfinamiento provincial "no está sobre la mesa" por ahora en Aragón.

Pero Aliaga ha expresado la posición del Gobierno autonómico "con rotundidad". "Hay en el Gobierno de Aragón la esperanza de que si los datos acompañan, podamos desconfinar las provincias y mantener el confinamiento de la comunidad autónoma porque ya ven lo que pasa en todos los vecinos. Pero hay esa sensibilidad y esa esperanza de que podamos desconfinar las provincias. Y lo digo como vicepresidente del Gobierno. Con rotundidad", ha asegurado tras presentar las últimas líneas de ayuda del Ejecutivo para el sector del turismo y la hostelería valoradas en 2,7 millones de euros. "Pero tenemos que ver exactamente cómo evoluciona la positividad, los datos de hospitales, etc. Porque no podemos tomar decisiones sin seguir esos criterios sanitarios", ha remarcado también.

Con los sectores de la hostelería y de la nieve reclamando la apertura de la estaciones de esquí, el vicepresidente autonómico ha asegurado que la temporada no puede darse por perdida a 11 de enero y pedía "paciencia" a los empresarios y representantes políticos afectados.

"Hemos perdido un mes de temporada de esquí; no la demos por perdida"

Preguntado sobre si el hipotético desconfinamiento perimetral de las provincias supondría la apertura de la estaciones, Aliaga ha señalado que "si hay posibilidades por la cantidad de nieve que hay, lógicamente, se tomará la decisión. Hay temporadas que se han alargado hasta después de la Semana Santa en el mes de abril. ¿Qué hemos perdido de la temporada? Estamos a 11 de enero. Hemos perdido un mes. Quedan cuatro o cinco. Recuerdo temporadas que hemos ido hasta finales de abrir, luego no demos todo por perdido. Tengamos un poco de paciencia". Y ha recordado que en años anteriores, las temporadas de esquí empezaron para Reyes o para San Valero, por la ausencia del elemento blanco indispensable en las pistas.

Eso sí, el también consejero de Industria, ha evitado aportar fechas concretas sobre cuándo podría producirse tanto el levantamiento del confinamiento provincial como la apertura de las estaciones. Ha explicado que "cada lunes se analizan los datos que aporta Sanidad sobre la evolución de la pandemia", y que esta semana ya se ha visto que estos registros no acompañan. Pero no ha despejado la duda sobre las previsiones que manejan. "El próximo lunes se analizan otra vez los datos, pero no se pueden tomar medidas por los datos de 24 horas. Hay que ser serios y seguir radicalmente los criterios de sanidad", ha manifestado.

El vicepresidente ha subrayado también que "las personas y su salud van primero. Llevamos muchas muertes, la tasa de positividad estaba a niveles del 7% y hoy está al 16% o 17%, y esto hay que vigilarlo de manera seria".

En el horizonte, mientras los empresarios turísticos de la nieve y alcaldes de zonas afectadas insisten en pedir la apertura de las pistas a través de concentraciones, el vicepresidente aragonés explicó que este miércoles tiene previsto reunirse de nuevo con los sectores afectados para definir y concretar las ayudas más específicas al sector.

2,7 millones de euros para promoción turística y adaptación al covid

Por otro lado, el consejero de Industria ha anunciado junto a la directora general de Turismo, Elena Allué, dos líneas de subvenciones para empresas y asociaciones turísticas en Aragón. Por un lado, una cuantía de 1,4 millones de euros destinada a financiar a fondo perdido las infraestructuras que las empresas han debido acometer para adaptarse a las medidas de seguridad contra el coronavirus; y otros 1,3 millones para subvenciones a asociaciones turísticas sin ánimo de lucro, para acciones de promoción y desarrollo en el marco de la práctica de turismo seguro.

La directora general de Turismo, Elena Allué, ha explicado que el plazo para solicitar ambas ayudas comienza mañana a las 8.00 horas y pueden presentarse hasta el 10 de febrero. Además, en la línea de financiación de infraestructura pueden incluirse las actuaciones efectuadas desde el 25 de junio del 2020 y las que se realicen hasta el mes de septiembre del presente año 2021. La subvención podrá cubrir el 50% de la inversión, con un máximo de 10.000 euros por establecimiento y de 20.000 euros por empresa, en el caso de aquellas que cuenten con más de un negocio. En este capítulo podrán incluirse actuaciones como los cerramientos de terrazas en el exterior, la ampliación de terrazas, la instalación de calefactores, puertas automáticas o mamparas protectoras, la digitalización de procesos o la inclusión de elementos como medidores de temperatura o dispensadores de gel hidroalcohólico, entre otros.

En el caso de las subvenciones para asociaciones turísticas, la subvención podrá cubrir hasta el 100% de las actividades, con un máximo de 60.000 euros por entidad, y con un plazo máximo de ejecución de hasta el 15 de octubre del 2021. En este caso, pueden incluirse celebraciones, rutas, concursos, actividades de familiarización, y tendrá puntos extra, ha explicado Allué, "las empresas que puedan demostrar la capacidad de atraer turistas de otras comunidades autónomas". Una máxima que se incluye porque, al ser actividades hasta octubre, se pretende que para entonces se hayan rebajado los confinamientos perimetrales.