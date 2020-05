Díaz asegura que esta semana se reconocerán las 300.000 prestaciones de ertes que estaban pendientes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que magnífico gobierno tenemos, no os dais cuenta que lo hacen por nosotros, desde el 15 de marzo que no cobro y encima tengo que oir a la ministra de trabajo y al presidente con sus mentiras, al final que se preparen pq esto tiene un limite y al final estallaremos, no tienen vergüenza, ladrones y parásitos es lo que son...