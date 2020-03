Dirigentes de Podemos presionan al Gobierno para ejecutar medidas sociales

Que nunca se olviden que si entraron en política fue gracias a los que un 15 de Mayo del 2015 les votamos , una vez que ya conocimos el percal ante muchos de ellos perdieron toda la credibilidad una visto que se negaron a dar el apoyo a Pedro Sánchez la primera vez ,como no cedió asus sus pretensiones no le dieron el apoyo. Que no olviden que las siglas que representa Pedro Sánchez son las del PSOE y fue el más votado . Menos altanería que los del 15 de Mayo del 2015 en las prosimas elecciones votaremos y no olvidamos que nos fallaron .