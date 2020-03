La Justicia aragonesa suspende su actividad, salvo los casos urgentes y de necesidad ante el coronavirus

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, atendiendo a la situación de nivel 2 en la que se encuentra la comunidad autónoma, acordaron suspender todas las actuaciones judiciales programadas con asistencia de personas a excepción de las consideradas urgentes o necesarias.

Las peticiones deberán cursarlas los jueces a través de sus respectivos jueces decanos y estos serán los que deberán hacerlas llegar a la presidencia del TSJA para su aprobación. Decidieron suspender las las visitas de carácter colectivo institucional, cultural o formativo a las sedes y dependencias judiciales, las actividades formativas presenciales del ámbito judicial en el territorio de Aragón y las que se realizan con universitarios que cursan la asignatura de practicum y otras similares.

También aprobaron restringir temporalmente la asistencia de público a la celebración de juicios y vistas, limitándola a aquel número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro como mínimo. En este sentido, se limitará el acceso y la concentración de personas en los edificios judiciales y en los órganos judiciales salvo que su presencia resulte necesaria.

Por otro lado, se aplazarán las las diligencias judiciales no urgentes que se deban realizar en centros de riesgo (centros hospitalarios o psiquiátricos, de menores, centros de mayores, etc.) y en caso de no poder aplazar las diligencias por ser urgentes se deberá actuar atendiendo, sobre todo, a la necesidad de garantizar la salud de todos los intervinientes y a la evitación de propagación del virus.

Para facilitar el trabajo de los miembros de la carrera judicial y en especial en el caso de actuaciones de los jueces de incapacidades, de vigilancia penitenciaria o de instrucción en funciones de guardia, de menores y violencia contra la mujer, la administración deberá proporcionar medios telemáticos o análogos y proporcionar medios técnicos para facilitar la realización del trabajo y las diligencias en remoto.

Cuando concurran situaciones que afecten a la conciliación de la vida personal, familiar o laboral, relacionadas con la epidemia de Covid-19, los jueces tendrán en especial consideración la concesión de los permisos y licencias oportunos, intentando dar solución a los problemas organizativos que se planteen fomentando el trabajo en remoto.

REGISTRO CIVIL

En lo referente a los Registros Civiles de Aragón, la Sala de Gobierno aboga por que se busquen alternativas telemáticas a fin de evitar la afluencia de ciudadanos a las oficinas judiciales.

A los abogados, procuradores y graduados sociales se les autoriza a que puedan actuar en las vistas sin toga en caso de no disponer de una propia.

A la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón se le solicita la máxima colaboración en lo referente a la limpieza y desinfección de las instalaciones y el suministro de los materiales necesarios en aras a prevenir contagios. En este apartado la Sala de Gobierno hace especial hincapié y califica de “particular importancia” los registros civiles, las dependencias de los juzgados de guardia y las salas de detenidos por ser edificios y dependencias con mayor riesgo.

Ante el escenario cambiante al que se ha de hacer frente, una Comisión de Seguimiento, presidida por Manuel Bellido, será la encargada de vigilar el correcto funcionamiento de las pautas establecidas y dar soluciones ante los problemas que se puedan presentar.