Sira Repollés: "Garantizar el aislamiento es lo que necesitamos para frenar la ola de contagios"

Ante la preocupación por el aumento de casos de coronavirus en la comunidad de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA se han reunido con el objetivo de abordar la situación, y con el propósito de aportar soluciones ante la crítica situación epidemiológica en la comunidad. Tras la reunión han informado sobre la intensificación de medidas y dispositivos de control para frenar la transmisión comunitaria del virus.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha agradecido la colaboración y coordinación llevada a cabo desde el Gobierno de Aragón y la DGA ante la actual crisis sanitaria. "Vamos a establecer un dispositivo para comprobar que todos aquellos que tienen la obligación de estar cumpliendo cuarentena en su casa, lo hacen" ha declarado el alcalde, quién ha comparecido junto al presidente de Aragón, Javier Lambán. Ambos han mostrado su preocupación ante la situación epidemiológica de la comunidad.

Han hablado del nuevo dispositivo que se va a implantar con la colaboración de la Policía Nacional, la Policía Local, trabajadores sociales, rastreadores y voluntarios que se encarguen de comprobar que aquellos que han sido diagnosticados con covid están aislados en casa. "No vamos a permitir conductas insolidarias", ha declarado Azcón, "no vamos a dejar que quien es positivo salga de casa pudiendo contagiar a otras personas sin asumir las consecuencias"

Fernando Beltrán, subdelegado de Gobierno en Zaragoza ha mostrado la intención por parte de las autoridades de poder intervenir conjuntamente con todos los recursos humanos, rastreadores, sanitarios y cuerpos de seguridad "se tiene que crear un mensaje directo de preocupación a la ciudadanía para acabar con las conductas insolidarias" ha añadido.

Lambán ha declarado que "se trata de empezar a trabajar en los puntos con más contagios, como es Delicias, porque es el barrio que concentra el mayor número de personas contagiadas en Zaragoza". El presidente ha asegurado que se pondrán todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para que estos dispositivos de control salgan adelante

Sira Repollés, consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón ha asegurado que se van a tomar medidas dedicadas a contener la situación epidemiológica en la que nos encontramos, ante la necesidad de poner en marcha un plan de contención de la transmisión comunitaria.

La consejera ha asegurado que es necesaria una medida de cara a conseguir la resolución de la ola de contagios " hay que tener en cuenta que en Aragón más del 80% de los contagios se encuentra en Zaragoza, y en concreto en ciertos barrios. Necesitamos recursos humanos y organizativos que las administraciones nos puedan proporcionar para frenar esta situación epidemiológica".

Sira ha insistido en que desde que se realiza la PCR hasta que se da el resultado se debe vigilar el cumplimiento del aislamiento de esas personas, cuestión en la que se han centrado durante la reunión de hoy "somos capaces de detectar el 60% de los casos, esta capacidad de rastreo la vamos a seguir aumentando. Somos la tercera comunidad autónoma que más pruebas ha realizado, de todas formas, debemos aumentar el esfuerzo para comprobar los contactos de los nuevos contagios y comprobar que se cumplen las medidas necesarias".

La consejera ha insistido en la intención por parte del gobierno de poder garantizar un aislamiento efectivo "cuando podamos comprobar que no se dan las condiciones necesarias para realizar el aislamiento, se ofrecerán dispositivos habilitados, lugares como los que ya hemos habilitado en Zaragoza, para que puedan realizarse los aislamientos de manera efectiva". Ha insistido en la importancia de asegurar las necesidades básicas de esas personas, como la alimentación, para ello ha insistido en que se necesitan más recursos humanos, colaboración de trabajadores sociales, sanitarios, policía, "si esto no fuese posible nos veríamos obligados a imponer sanciones por incumplimiento. No queremos sancionar a la gente, sino informarla" " ha añadido.

Repollés ha dicho que desde el Ayuntamiento y la DGA van a llevar a cabo una intervención proactiva para que la población sepa cómo están trabajando, y que se consiga lograr el aislamiento de todas las personas que son positivas en coronavirus. La consejera ha dicho que "por los datos que tenemos ofrecidos por los rastreos, sabemos que quizás, no por voluntad propia, sino por las condiciones de vivienda o trabajo, no se está cumpliendo el aislamiento completo por parte de algunos contagiados"

Francisco Falo, director general de Salud Pública, ha declarado que "somos de las comunidades autónomas que más asintomáticos estamos diagnosticando, estamos teniendo unos buenos indicadores de rastreo".

"La identificación de los contactos es telefónica, nosotros no podemos saber cuales son los contactos familiares, laborales y sociales, a veces existe reparo a revelar todos los contactos" ha dicho Falo, insistiendo en que un contacto estrecho tiene que guardar la cuarentena, "nosotros dependemos de lo que la gente nos diga, hay gente a la que le puede suponer un problema de empleo reconocer que es un contacto directo" ha añadido.

La medida que proponen hoy se centra en informar a los contagiados, y sobre todo a los contactos directos, que deben guardar cuarentena "se tienen que quedar en casa, y si las condiciones de vivienda impiden hacer aislamiento, allí es cuando nosotros intervenimos ofreciendo espacios habilitados" ha declarado Falo.

Sira Repollés ha informado de que se van a comenzar a realizar visitas personales al domicilio de personas que han dado positivo, haciéndose un análisis exhaustivo de los contactos. La labor del rastreador se va a hacer pero en lugar de por vía telefónica se hará personalmente, asegurando que esa persona cumple las condiciones de aislamiento necesarias.