El sobrino del rey de Bélgica que participó en la fiesta de Córdoba pide disculpas

El príncipe Joaquín de Bélgica, sobrino del rey Felipe de Bélgica, pide disculpas públicas por su participación en una fiesta en Córdoba la pasada semana, después de viajar a España un día antes, sin respetar las medidas de cuarentena establecidas. El príncipe belga ha reconocido este domingo "no haber respetado todas las medidas de cuarentena" durante su viaje a España y ha pedido "disculpas" por ello, mediante un escrito que ha hecho llegar a Efe a través de su portavoz en Córdoba, el abogado Mariano Aguayo Fernández de Córdova.

En un único párrafo, escrito tanto en español como en inglés, Joaquín de Bélgica afirma que "en estos momentos difíciles", no pretendía "ofender ni faltar el respecto a nadie". "Me gustaría disculparme por no haber respetado todas las medidas de cuarentena durante mi viaje. En estos momentos difíciles, no pretendía ofender ni faltar el respeto a nadie. Me arrepiento profundamente de mis actos y acepto las consecuencias. Joachim de Bélgica", escribe el príncipe en la nota.

Hijo de la princesa Astrid y del príncipe Lorenzo, el príncipe Joaquín pasó los dos últimos meses en Bélgica y finalmente regresó a España el pasado lunes, por lo que se organizó una fiesta de bienvenida en Córdoba el martes. La Junta de Andalucía comunicó el pasado viernes a la Subdelegación del Gobierno el caso y aseguró que se había producido en el marco de una reunión de 27 personas que se celebró el martes en una vivienda particular de Córdoba. La subdelegada, Rafaela Valenzuela, puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional, que inició una investigación para determinar las posibles irregularidades que se hubieran podido cometer.

Al parecer Joaquín, de 28 años, tuvo síntomas un día después de la fiesta. Este viernes, 29 de mayo, varios medios belgas aseguraron que los resultados de una prueba confirmaron que el príncipe Joaquín tenía coronavirus. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este domingo la "enorme irresponsabilidad" de casos como este que se investiga en Córdoba y ha señalado que "ese tipo de comportamientos no se pueden volver a repetir", ya que ponen en peligro a ellos mismos, a sus familiares y al "conjunto de la sociedad". El presidente andaluz ha dicho que "ahora que estamos arrinconando por primera vez la pandemia, no podemos encerrarnos en una casa 40 o 50 personas en una fiesta, porque si hay una persona contagiada, puede contagiar al resto", por lo que ha pedido "prudencia".