Tiempo de senderistas urbanitas

El Día Europeo de los Parques Nacionales, que se celebra todos los 24 de mayo, pasará este año a la historia como el más extraño y atípico desde que esta fecha conmemorativa se constituyó en 1999. En ediciones pasadas, el Gobierno de Aragón solía organizar actividades y talleres presenciales, pero la pandemia ha obligado este año a la DGA a sumarse a la celebración solo de manera virtual.



En la comunidad, los Espacios Naturales Protegidos han ido reabriendo sus puertas con las medidas contempladas en la fase 1 de la desescalada, pero muchos amantes de la naturaleza y del senderismo siguen sin poder disfrutar de ellos debido a las restricciones del estado de alarma. Por eso, desde que se permitió hacer deporte y pasear en determinadas horas, diferentes espacios naturales de Zaragoza como el Galacho de Juslibol, la ribera del Ebro o el Parque Grande se han convertido en lugar de peregrinación de muchos ciudadanos que echan de menos hacer una excursión por el Pirineo o simplemente alejarse un poco de la ciudad. Este domingo no ha sido una excepción y todas estas zonas se han llenado de paseantes, ciclistas y 'runners'.



«La verdad es que ya tengo ganas de meterme una buena excursión por el Pirineo, pero a falta de pan...», indicaba este domingo Manuel, un zaragozano de 53 años que a eso de las 9.30 finalizaba su paseo de «casi tres horas» por el Galacho de Juslibol. La prohibición de desplazarse entre provincias ha dificultado las cosas en esta materia, pero, como dice el refrán, el que no se consuela es porque no quiere. «Somos unos apasionados de la bici y muchos domingos nos solemos ir por la Sierra de Alcubierre con la de carretera, pero estos días con todo esto del coronavirus estamos cogiendo más la de montaña y no nos vamos tan lejos», explicaba José Luis, un ciclista de 45 años que a las 9.35 enfilaba ya el camino de regreso hacia Juslibol.



Otras zonas como la ribera del Ebro o el Parque Grande se han llenado también de ciudadanos que querían disfrutar de las agradables temperaturas a primera hora de la mañana. Algunos de los que iban solos no llevaban mascarilla, pero era extraño ver a alguien sin ella si se estaba caminando en grupo. Eso sí, la mayoría de los ciclistas no la llevaban, algo que permite la norma. A partir de este lunes y gracias a la entrada en la fase 2, los aragoneses podrán dar paseos en grupos de hasta 15 personas y se podrá hacer ejercicio a cualquier hora salvo entre las 10.00 y las 12.00 y las 19.00 y las 20.00, tramos que siguen reservados para los mayores de 70 años.



Lo que se desconoce aún es cuándo se podrá viajar entre las tres provincias. La DGA lo ha solicitado al Gobierno central de forma reiterada, pero hasta que no se permita el Pirineo no se volverá a llenar de excursionistas.



El Parque Nacional de Ordesa ya les espera con los brazos abiertos y este domingo se ha sumado a la campaña 'Parques sanos, gente sana' bajo el lema 'Ordesa y Monte Perdido, manantial de salud'.

El Día Europeo de los Parques se impulsó en 1999 con el objetivo de fomentar el apoyo público hacia estas zonas protegidas. Fue promovido por la Federación Europarc (la organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza de 38 países), que eligió esta fecha porque el 24 de mayo de 1909 se creó el primer parque natural de Europa en Suecia.



En el marco de esta jornada, el proyecto Libera –iniciativa de SEO-Birdlife en alianza con Ecoembes y el apoyo de la DGA– ha dado a conocer su convocatoria de ayudas para el apadrinamiento de espacios naturales, que este año llegará a cuatro colectivos aragoneses.