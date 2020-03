Cara a cara en las alturas

Bronchales está a más altura que cualquiera de los pueblos del Pirineo aragonés. Situado en la serranía turolense, se encuentra a 1.569 metros de altitud, pero no hay grandes paredes, ni glaciares, ni montañas espectaculares. Su paisaje meseteño lo dominan los suaves relieves. Es aquí donde están realizando un retiro atlético de seis semanas Toni Abadía y Carlos Mayo. Allí se han puesto como motos para llegar de la mejor manera posible al Nacioanl individual de cross. Llegarán a los 200 metros de Zaragoza las vísperas de la carrera con su cuerpo repleto de glóbulos rojos.

Ambos llegan pletóricos a la cita y son los grandes favoritos para el título. La última vez que compitieron fue en los 10K de la Gimnástica de Ulía de San Sebastián. Fue allí donde Mayo venció a Abadía y le aventajó en once segundos. Por eso muchos dan como favorito para la carrera del domingo al más joven del dúo preparado por Pepe Mareca. «No he visto nunca a Carlos tan fuerte y tan decidido y para mí es el rival a batir por todos. Es el claro favorito para llevarse el título, aunque nunca haya subido al podio. Sé que llega pletórico y que no se ha distraído con la pista cubierta. Jugarnos cara a cara el título sería espectacular. Será un rival duro de batir e intentaremos hacer los mejores puestos para Aragón», indica Toni Abadía.

Mayo sabe cuál será el rival más peligroso para el domingo. «Para mí es Toni, junto a Landassem y Mechaal, Carro y Nacho Jiménez», relata Mayo, que indica que le viene bien la presión. «Al estar en casa vendrá mucha gente a verme de la familia, pero la presión la enfoco a una mayor motivación y no me suelen temblar las piernas, sino que me da más motivación. Llegaré en muy buena forma y saldrá mi mejor versión en el campeonato», asegura Mayo. Para Abadía, «tras 17 años practicando este deporte ha habido momentos que le presión te puede, pero hay que convivir con ello y ser un atleta maduro. Me gustaría que la gente que venga se empape de la cultura atlética y nosotros nos dejaremos el alma», dice Abadía.

Para Toni, la clave para ganar su tercer título nacional será «la convicción, intentar que las circunstancias de carrera sean favorables para tener un buen día y sobre todo, confiar en uno mismo y no dudar en el momento clave en que se deciden las carreras. Soy consciente que este momento no se va a volver a repetir este domingo», indica el atleta de Nike. Mayo piensa que «todo se decidirá en la última vuelta. Es complicado que alguien llegue destacado al haber mucha igualdad entre Toni y yo. Será una carrera bonita que se decidirá los tres últimos kilómetros», afirma.

Mayo espera que llegue el gran momento. «Si nos lo jugamos entre él y yo sería el escenario soñado. Sería el que menos dolor me haría si me gana porque somos compañeros de entrenamiento y los triunfos de uno son los del otro. Pero alguno de nuestros rivales se unirán a la fiesta», indica Carlos Mayo.

ENTRENAMIENTOS / Las condiciones en las que ha entrenado la pareja son ideales. «Tenemos varios circuitos. Uno es para los rodajes de 16 a 25 kilómetros en un camino de tierra paralelo a una carretera comarcal de Bronchales a Orihuela del Tremedal con subidas y bajadas por terreno irregular. Otro circuito que sube a 1.700 metros y la pista de Teruel donde hacemos las series», expone. Los mejores entrenos fueron dos series de cuatro kilómetros. «Hicimos 11.59 y 11.42 recuperando dos minutos y en la pista diez series de mil recuperando un minuto, empezando a 2.53 y terminando en 2.31, con una media de 2.46», explica Abadía.

Mayo fue uno de los diseñadores del circuito de Plaza. «Lo endurecimos con el terreno de hierba y pusimos tres cuestas. Creemos que será durete y eso nos beneficia. Llegamos con la mejor preparación para afrontar las cuestas de ese circuito», dice el corredor del Adidas. Aragón se puede llevar una medalla extra por equipos con el potente grupo absoluto masculino. «Tenemos un equipazo, el mejor de los últimos años. Jesús Olmos aprieta muy fuerte y puede estar entre los 20 primeros y Oughif quedó por delante de Olmos en el Nacional de clubs. También destacan Gil y Puyuelo. Lo bueno de puntuar cuatro es que nos haga luchar por las medallas. Pero también están Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña», concluye Mayo.