Esparcia deja el Mann Filter para dar prioridad a sus estudios

Carolina Esparcia deja el Mann Filter Stadium Casablanca tras 13 campañas en la entidad y con una trayectoria intachable y modélica. Ha sido una decisión de la propia jugadora que el club ha entendido, por lo que la rescisión del contrato ha sido de mutuo acuerdo. Durante la pasada semana comunicó que quería dar prioridad a sus estudios universitarios y seguir centrada en su carrera como farmacéutica.

«Quiero agradecer al Stadium Casablanca, a entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, trabajadores del club y cómo no a sus socios por todo el cariño que he recibido todos estos años. Todos ellos hacen posible que funcione este histórico club. Es una decisión personal muy dura y muy meditada, la cual no es fácil para mí. Desde un principio el club me ha facilitado la decisión comprendiéndola y aceptándola», explicó Carolina Esparcia en un comunicado, aunque por la tarde se despidió con una rueda de prensa.

También en sus redes sociales quiso dejar un mensaje y publicó que quiere «dar las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo». «Pongo fin a una bonita etapa que me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas que ahora forman parte de mi vida. He vivido momentos increíbles gracias al baloncesto y espero que haya más», agregó.

La aragonesa, que tiene 23 años, finaliza así 13 campañas de vinculación con el Stadium Casablanca y el club la reconoce como «la jugadora más destacada de la cantera del baloncesto femenino del club, una de las más potentes de España». Ha sido internacional en todas las categorías base y se proclamó con España campeona de Europa U16, U18, U20 y subcampeona del mundo U17.

Ya en la elite, Esparcia perteneció al equipo que logró el ascenso a la máxima categoría nacional y ha sido partícipe de las plantillas del club en la élite. De hecho, la aragonesa es la jugadora que más partidos ha disputado en el equipo zaragozano con 120.