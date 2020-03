Espejo quiere superarse

La montisonense Cristina Espejo será la gran baza aragonesa del equipo femenino en el circuito de Plaza. La atleta del Playas Castellón será la líder del equipo que también componen Isabel Macías, Alicia Pérez, Raquel Miró, Shirley Kap y Olga Rabadán, un conjunto que aspira a meter la cabeza entre los seis mejores equipos de España. La oscense espera llegar en el mejor momento de la temporada invernal. «Llego bastante bien, aunque no en el estado que me gustaría. No estoy al cien por cien, ya que el parón tras el Europeo de cross ha sido más significativo de lo que pensaba y ha limitado un poco la preparación», indica la oscense.

El objetivo de Espejo es «lograr mi mejor clasificación en un Nacional de cross, que fue la decimotercera». Espejo vivió momentos inolvidables al compartir el triunfo con Toni Abadía en el Nacional de cross de Calatayud del 2016. Toni fue el mejor absoluto y Espejo oro en promesa.

La aragonesa renunció a repetir su triunfo en el 3.000 del Nacional en pista cubierta del año pasado. «Renuncié por la lesión de diciembre y lo veía precipitado y lesivo. Eso, acompañado de que el cross es en casa, hizo que tomara la decisión de renunciar al Nacional bajo techo. Pero todo está orientado al verano». Pese a sus problemas físicos, Cristina Espejo no renuncia a ser el noveno olímpico montisonense. «Sigo viendo acudir a Japón con optimismo», explica.

Tras la renuncia de la vasca-etíope Trihas Gebre a competir en Zaragoza, la carrera cambiará totalmente. Gebre no podrá ganar su quinto título nacional y se podrá ver una carrera más abierta. Aunque Espejo tiene claro quién es la favorita para el oro. «Para mí se llevará el título la toledana Irene Sánchez-Escribano», afirma.

La atleta conoce el circuito en el que se va a disputar el Nacional. «Tuve el privilegio de entrenar allí el martes y pienso que va a ser más duro de lo que la gente cree. Como salga un día de viento, se va a correr lento y no va a ser tan bonito de ver. Pero todo el mundo va a tener posibilidad de ver el evento en un parque tan precioso».