El Huesca, Lasaosa y Galindo continúan como investigados

El juez Ángel de Pedro mantiene al Huesca entre los investigados en la operación Oikos. De este modo, y a pesar de que el fiscal dio por seguro que la causa contra el club como entidad jurídica quedaría archivada, el juez aún no lo considera oportuno. Según avanzó ayer Marca, las diligencias previas enviadas a las partes el pasado viernes dejan en diez la cantidad definitiva de investigados, entre los que, además del Huesca, también figuran el expresidente de la entidad, Agustín Lasaosa, el exjefe de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo, los exjugadores del equipo azulgrana, Íñigo López y Samu Sáiz, además de Raúl Bravo, Borja Fernández, Borja Gómez y Carlos Caballero.

En cambio, los que han quedado absolutamente apartados de cualquier vínculo con el caso son el consejero del Huesca, José Antonio Martín Otín Petón, el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, y su homólogo de la Española, Luis Rubiales. Finalmente, la pieza separada abierta por el sumario policial correspondiente a un «hallazgo casual» que parecía vincular a todos ellos en una presunta concesión «injusta» de un campo de fútbol en Huesca ha quedado definitivamente desestimada, por lo que tanto Petón como Fle quedan definitivamente desvinculados de la operación Oikos.

Todo lo contrario que el exfutbolista Carlos Aranda, uno de los cabecillas de la presunta red de amaños, que declaró ante el juez que no conoce a Lasaosa y afirmó que tiene «amistad» con el también exjugador Raúl Bravo, imputado y en libertad bajo fianza igual que él. «Tengo amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid», señaló en alusión a Bravo, mientras declaró que con Lasaosa contactó «por un tema de comisiones que no tiene nada que ver con las apuestas», dijo.

Aranda fue detenido el 28 de mayo y quedó en libertad el día 31, tras abonar una fianza de 100.000 euros, imputado por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción en actividades deportivas y estafa por su supuesta implicación en una trama de amaños que se investiga a partir del Huesca-Nastic.