Mario Revenga: «No me esperaba llegar a tanto»

La delegación aragonesa está haciendo un gran papel en el XV Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) que se está disputando en Bakú. Entre los éxitos de los deportistas de la tierra destaca, hasta el momento, la medalla de oro que logró el martes Mario Revenga, joven atleta de 17 años del Hinaco Monzón, que se subió a lo más alto del podio en la prueba de 110 metros vallas. De hecho, fue el primer metal dorado para España en la cita.

«Ha sido una experiencia increíble y no me esperaba llegar a tanto. Era consciente de que estaba bien física y mentalmente, pero no sabía que podía dar más de mi 100%», dijo ayer Revenga tras conseguir la preciada medalla. En las semifinales, reconocía el aragonés, se esperaba «que fuera todo más ajustado», pero consiguió finalizar «bien, cómodo y suelto» y, sobre todo, en el primer lugar y con la mejor marca, «algo que, aunque no lo parezca, ayuda bastante», dijo.

Después llegó la final, en la que «no me notaba nervioso». «Calentando iba pensando en la carrera, pero no mucho para no calentar la cabeza. Los nervios los controlé bastante y en los tacos sí que empecé a notar cómo subían las pulsaciones, pero cuando se dio el pistoletazo de salida se me olvidó todo», comentó.

Por otra parte, Revenga también destacó aspectos de su experiencia en el FOJE, como por ejemplo la convivencia, que dijo que es «bastante buena» y que «todos somos como una familia». «Vamos y venimos a las pistas para ver a los compañeros y a entrenar. Siempre tienes alguien con quien estar», explicó. Además, también quiso dar las gracias a todos aquellos que le han ayudado y que se han alegrado de su éxito: «Me siento muy bien y agradecido a todos los que me han apoyado y felicitado, como la familia y los amigos», concluyó el atleta aragonés.

DOMÍNGUEZ, sin podio / El que no pudo subirse al podio en la final de 100 metros libres fue Luis Domínguez. El nadador de El Olivar, que se había clasificado por tiempos al acabar tercero su semifinal con un tiempo de 51.09, prácticamente calcó su registro (51.01), pero no le sirvió para conseguir una medalla. El ganador de la prueba fue el rumano David Popovici, que paró el crono en 49.82 segundos, mientras que completaron el podio el británico Jacob Whittle y el danés Rasmus Nickelsen. Domínguez también participará hoy en los 50 y en los 200 metros libres.

Además, hoy disputará Salma Paralluelo (Scorpio 71) la final de los 400 metros vallas a las 16.55 (hora española), una prueba a la que llega como la gran favorita después de alcanzar la decisiva ronda con el mejor registro. Por último, Mireya Arnedillo (Zenit Twinner) comenzará a las 8.40 horas su participación con la primera ronda en 1.500 metros.