Matsuyama gana el primer Masters de Augusta para Asia

Hideki Matsuyama ha hecho historia este domingo al ganar el Masters de Augusta. El golfista japonés es el primer asiático en conquistar el Masters y el primer japonés en ganar un 'major', al acabar con total de 10 bajo par, un golpe menos que el estadounidense Will Zalatoris, que soñó con vestirse de verde en su primer Masters (24 años). Jon Rahm, que firmó una última ronda espectacular (-6), ha acabado en la 5 plaza, empatado. Olabazal, a sus 55 años, acabó con un birdie en la 50 posición (+8).

El japonés llegaba como líder destacado al domingo y pasó algún apuro al ver cómo su compañero de partida, el exnúmero uno del mundo Xander Schauffele, se le acercaba a dos golpes tras encadenar cuatro 'birdies', del hoyo 12 al 15. "Estuve nervioso desde el inicio hasta el final", reconoció Matsuyama antes de recibir la chaqueta verde de manos de Dustin Johnson, ganador del año pasado. Pero en el hoyo 16, un par 3, el estadounidense se fue al agua de salida y con un triple bogey se despidió de la victoria y hasta de la segunda plaza. Fue tercero empatado con Jordan Spieth. Ya solo tuvo que administrar la ventaja sobre Zalatoris.

La victoria de Matsuyama es un verdadero hito en este deporte. El golfista, de 29 años, no es ningún desconocido. Ya fue el mejor amateur del torneo en el 2011, además de quinto absoluto en el 2015 y séptimo en el 2016. Aún más cerca de ganar un 'major' estuvo en el US Open del 2017, cuando fue segundo. En total acumulaba siete 'top ten' en grandes hasta esta cita. En puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, Matsuyama pasa a ser una celebridad en su país a la altura de la tenista Naomi Osaka.

Si Matsuyama acabó el torneo con la peor de sus cuatro rondas, a Jon Rahm le sucedió lo contrario. Después de tres días clavando el par, este domingo ha limado seis golpes a su espectacular tarjeta. "Por supuesto que estoy contento. Sigue siendo un Top 5 en un 'major' con una gran ronda en un domingo", dijo Rahm tras firmar la que sería mejor tarjeta del día. "Son unas 15 rondas consecutivas de par o mejor aquí. Está claro que me gusta el sitio. Juego bien aquí. Mi año se acerca. Esperemos que sea pronto", afirmó el actual número tres del ranking de la PGA, que a sus 26 años ya ha sido número 1 mundial pero sigue a la caza de un torneo de Grand Slam.

An error-free scorecard, so far. Jon Rahm is now five under par for the day and the Tournament. #themasters pic.twitter.com/sBVYBdRjIR