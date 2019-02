Muere un futbolista aficionado en el Parque Deportivo Ebro

Eduardo N. C., de 39 años, falleció en la mañana de ayer mientras disputaba un partido con su equipo, el Inter Zaragoza, contra el River 2008 correspondiente a la Segunda División Preferente de Fútbol Siete de la Liga Delicias. Eduardo se desvaneció apenas iniciado el choque, a las 10.30 horas, en las instalaciones del Parque Deportivo Ebro. Será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento, aunque todo apunta a que fue una muerte súbita. En todo caso, esta competición de fútbol aficionado no obliga a un reconocimiento médico para poder participar, aunque puede realizarse a través de una mutua previo pago de una cantidad económica.

Casado y padre de dos niños pequeños, a uno de los cuales solía llevar a los partidos, Eduardo había realizado un saque de banda cuando, poco después, se desplomó. El árbitro del partido, Víctor Belsué, estaba apenas a unos metros. «Inmediatamente me he dado cuenta de que era grave y he gritado para que llamaran a una ambulancia. He tenido una mala sensación desde el primer instante. No entiendo y no quiero meterme en cosas médicas pero creo que ha muerto casi en el acto. Es mi sensación», comentó el colegiado a este diario.

La ambulancia tardó menos de quince minutos en aparecer. Mientras, el propio árbitro, jugadores de los dos equipos y gente del público trataban, sin éxito, de reanimar al jugador. «Le llamábamos por su nombre dándole pequeñas palmaditas en las mejillas para ver si nos oía, pero nada...», narró el árbitro Víctor Belsué. A las maniobras de reanimación se unió una segunda ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyos integrantes tampoco pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Al campo acudieron la esposa, el hermano y los padres del fallecido. A última hora de la mañana un vehículo de la Sangre de Cristo trasladaba el cadáver tras el consiguiente permiso decretado por el juez.

Eduardo, que trabajaba en la empresa de transportes Lecitrailer, donde era responsable de producto, llegó al Inter Zaragoza hace dos años desde el Cafés El Criollo, equipo de la Tercera Fútbol Siete Sénior de la Federación Aragonesa de Fútbol. Sus antiguos compañeros se mostraron desolados tras conocer la noticia. «Nos hemos enterado esta mañana y todavía no nos lo creemos. Cuando he comprobado que las iniciales correspondían a Eduardo, lo he dado a conocer al equipo, porque algunos de sus componentes coincidieron con él y estamos hechos polvo. Eduardo era un deportista. Se cuidaba mucho», expuso Alberto, presidente de El Criollo.

El fallecimiento de Eduardo provocó la suspensión de todos los partidos previstos durante la mañana de la Liga Delicias en el Parque Deportivo Ebro. Esta competición guardará además un minuto de silencio en todos los duelos que se disputarán la próxima jornada y no se descarta algún acto de homenaje añadido en memoria de Eduardo.