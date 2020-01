Muere Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero, según ha informado TMZ. El exjugador de Los Lakers, de 41 años, había acudido a Filadelfia para asistir al choque entre los Sixers y los Lakers. Y de regreso sufrió un accidente mortal en los alrededores de Los Ángeles, según ha confirmado una fuente a ESPN. Ocurrió sobre las 10 de la mañana (hora estadounidense).

En ese partido Lebron James superó a Bryant como tercer máximo encestador de todos los tiempos de la NBA, con 33.643 puntos. Bryant fue el primero en felicitarle. James le regaló las zapatillas que usó en ese partido a su colega. "Mamba 4 Life".

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE