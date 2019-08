De la nada a la élite

Fue un 29 de mayo del 2011 cuando el Obearagón Huesca subió a la Liga Asobal en un partido en su casa frente al Anaitasuna con dos prórrogas y los penaltis incluidos. Parece que fue ayer. Desde entonces el Bada Huesca se ha colocado entre los grandes del balonmano español. Y siempre con Pachi Giné a la cabeza. El oscense fue uno de los fundadores de la institución hace 24 años y los últimos doce es el máximo dirigente. Hace pocos días volvió a ser reelegido. El pasado jueves comenzó otra ilusionante campaña para el máximo referente del balonmano aragonés.

Pachi Giné ha estado vinculado al Huesca desde el nacimiento del club. «Los fundadores somos los mismos. Éramos un grupo de amigos. Jamás nos pusimos objetivos y queríamos promocionar el balonmano en Huesca. El éxito ha sido cosa de trabajo y suerte. Pero cuanto más hemos trabajado, más suerte hemos tenido», explica realista. Giné no se considera un directivo presidencialista. «Aquí funcionamos como una cooperativa. Nos apoyamos unos a otros, aunque nos gustaría que entrara gente más joven», dice este economista de 59 años.

Hace cuatro cursos el Bada Huesca fue el cuarto y la temporada pasada alcanzó la sexta posición en la Asobal. El techo lo tiene muy alto el club dirigido por Pachi Giné. «Nuestro objetivo es la permanencia y, consolidada la posición, a luchar al máximo. Cualquiera puede ganar a cualquiera a excepción del Barcelona. El segundo puesto está muy abierto», indica.

La piedra angular de este equipo rejuvenecido es José Francisco Nolasco, su técnico. «Lleva aquí diez años y con él ascendimos. Solo hay un antecedente en España que es Xavi Pascual, el entrenador del Barcelona. Esperemos que Nolasco siga otros diez años. Es una persona encantadora y un hombre de club. Los entrenadores españoles están muy cotizados y por el caché que tiene podría estar en un gran equipo».

Este año hay muchas novedades puesto que tienen un equipo de Primera Nacional y otro conjunto en Primera femenina. Otro hito es la participación en el Mundial júnior de Jorge Broto y también estuvo en la selección José Miguel Malo. «Tener un equipo en Primera con gente de la cantera es un gran éxito y hemos añadido un infantil femenino».

La estructura

Este año el Balonmano Huesca cuenta con una estructura de 420 jugadores, de los que 300 son escolares. El balonmano ha encontrado su lugar en una pequeña ciudad donde el fútbol, el baloncesto y el atletismo también tienen un sitio privilegiado. «El año pasado teníamos temor a que estando el Huesca en Primera bajara nuestra afición, pero hemos seguido creciendo en socios y sigue entrando publicidad. Tenemos 1.200 socios y una clientela fija. Nos hemos hecho nuestro pequeño hueco y eso que el fútbol es un espectáculo, una cuestión aparte», indica Giné.

La mayor parte de las fichas aragonesas se encuentran en la ciudad de Zaragoza. El Huesca se siente bien considerado en la capital aragonesa. «Con todos los clubs tenemos muy buena relación y facilitamos pases gratuitos para el equipo de Asobal. Tenemos el mismo lenguaje universal del deporte. Aunque tenemos peor cobertura en Aragón Televisión que cuando estábamos en la élite con el Balonmano Aragón», afirma el presidente.

Pero Giné afirma que las relaciones del Huesca son nulas con Juan Carlos Caamaño, presidente de la territorial. «No tenemos ninguna relación con la Federación Aragonesa y hace años que no viene por aquí este señor. Nos ha pretendido ningunear y le ha salido el tiro por la culata porque no hacemos más que crecer. El representante aragonés en la asamblea de la Federación Española es Mora de Rubielos y juega la Liga levantina. Caamaño tuvo que ver mucho en la decisión de que saliera Mora y no nosotros. Yo creo que es un tema político», explica.

Zaragoza

Huesca es una ciudad de 52.000 habitantes con un equipo en la élite. Nadie entiende que Zaragoza con su grandes canteras no tenga un equipo en Asobal. «En Zaragoza hay tradición, buenos entrenadores, gente muy válida y tenemos cuatro jugadores zaragozanos en el Bada. Necesitarían una unión de clubs punteros, un proyecto algo superior para que Zaragoza tuviera un equipo en Asobal».

Giné mira hacia atrás y contempla el éxito del trabajo bien hecho durante años. «Hemos sido gente muy tranquila, nunca nos hemos metido con nadie, hemos ido a lo nuestro y hemos hecho el trabajo muy lento sin endeudarnos». Están contentos de las ayudas del Gobierno de Aragón. «Antes estábamos súper discriminados. Pero mucho tuvo que ver el mandato en Deportes de Mariano Soriano. Dio una paso adelante y estableció unos criterios de ayudas objetivos». Cada año recibe del Gobierno de Aragón unos 180.000 euros de un 750.000 de presupuesto. «Nos administramos bastante bien, pero con dos equipos en Primera y otro en Asobal, ha subido el presupuesto», apunta el altoaragonés.